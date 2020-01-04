Türk edebiyatının yeni sesi: Muhit

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Türk edebiyatının her kuşağından birçok önemli ismin yazılarıyla katkıda bulunduğu kültür, edebiyat ve fikir dergisi Muhit, Turkuvaz Yayınları çatısı altında okuyucuyla buluştu. İlk sayısı yayımlanan ve edebiyat dünyasına yeni bir soluk getiren Muhit'in genel yayın yönetmenliğini birçok kitabın yazarı ve Necip Fazıl Kısakürek Şiir Ödülü sahibi olan şair ve yazar İbrahim Tenekeci yapıyor. Türk edebiyatının yaşayan bütün kuşaklarının dergide yer alacağını söyleyen Tenekeci giriş yazısında "Bu sayımıza 1938 doğumlu Hüsrev Hatemi ile henüz 18 yaşında olan Yunus Emre Güneş aynı heyecanla katkı veriyor" dedi. Tenekeci derginin öncelikli amaçlarından birinin de edebiyat ve fikir dünyasına yeni isimler kazandırmak olduğunu yazdı. Yazar Leyla İpekçi'nin "Muhit; Bizi Buluşturan Dillerin Evi" başlıklı yazısıyla açılan dergi oldukça zengin bir içerikle edebiyat dünyasına "Merhaba" diyor.