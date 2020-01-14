"Usta" oyunu 2.Abdülhamid Han’ın ölümünün 102.senesine özel sahne alıyor

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, 2. Abdülhamid Han'ı merkezine alan "Usta" isimli tiyatro oyunuyla Türkiye'yi dolaştı. 81 ilde 100 gösterim yapan "Usta" oyunu Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatıyor.

2.Abdülhamid Han'ın 100. ölüm senesine özel başlatılan Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği oyun birçok ilde tiyatro severlerle buluşmuştu. Bu sene de 2.Abdülhamid Han'ın 102.ölüm senesine özel Fatih'te yerleşik tiyatroya geçen oyun 10 Şubat'ta sahne alacak.