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"Usta" oyunu 2.’ın ölümünün 102.senesine özel sahne alıyor

81 ilde 100 kez sahnelenen 2. 'ı merkezine alan "Usta" isimli tiyatro oyunu 10 Şubat’ta 2. Abdülhamid Han’ın ölümünün 102.senesine özel Fatih’te yerleşik sahnede gişe başlatacak. Yaklaşık 2 saat süren ve yönetmenliğini ’in üstlendiği tek perdelik "Usta" oyunu daha önce de Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Sakarya ile Yalova'da tiyatro severlerle buluşmuştu.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 14:58
Usta oyunu 2.Abdülhamid Han’ın ölümünün 102.senesine özel sahne alıyor

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, 2. Abdülhamid Han'ı merkezine alan "Usta" isimli tiyatro oyunuyla Türkiye'yi dolaştı. 81 ilde 100 gösterim yapan "Usta" oyunu Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatıyor.

2.Abdülhamid Han'ın 100. ölüm senesine özel başlatılan Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği oyun birçok ilde tiyatro severlerle buluşmuştu. Bu sene de 2.Abdülhamid Han'ın 102.ölüm senesine özel Fatih'te yerleşik tiyatroya geçen oyun 10 Şubat'ta sahne alacak.

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"Usta" oyunu 2.Abdülhamid Han’ın ölümünün 102.senesine özel sahne alıyor
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