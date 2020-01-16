Balerin İlayda Özbilgin ABD finallerinde

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İtalya'da düzenlenen dünyanın en prestijli bale yarışmasına Türkiye'den katılan 15 yaşındaki İlayda Özbilgin, 87 kişinin arasından ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı 9. sınıf öğrencisi İlayda Özbilgin İtalya'da düzenlenen Youth America Grand Prix'e (YAGP) katıldı. 15-19 yaş büyükler kategorisinde yarışan İlayda Özbilgin 87 yarışmacı arasından klasik bale alanında ikinci oldu. Modern dans alanında ilk 12'ye kalan İlayda, nisan ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek final turuna katılmaya hak kazandı.