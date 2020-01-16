"Dijital Yalnızlık" temalı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. "Dijital Yalnızlık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne "Parti" isimli filmiyle Efe Can Yıldız layık görüldü.

Sabancı Center'daki Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakfın 46 yıldır kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Sabancı, eğitim, sosyal değişim, kültür ve sanat alanlarında çalışmalar yapan Sabancı Vakfı'nın 4 yıl önce "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla yola çıkarak kısa film yarışmasını başlattığını hatırlattı.

Yarışmayla genç sinemacılara fırsat sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sabancı, "Sadece toplumsal sorunlara genç sinemacıların dilinden dikkati çekmek ve farkındalığı arttırmak değil aynı zamanda genç sinemacıların gelişimine de katkıda bulunmak istedik." dedi.

Bu yılki tema olan dijital yalnızlığın toplumsal gelişime ve sosyal yaşama bir tehdit olduğunu vurgulayan Sabancı, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden bir dijital bağımlılık riski ortaya çıkıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Elbette dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Bu konularda da çalışan gençlerimiz var ve bu da beni çok memnun ediyor. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz."

Kısa Film Platformu Buluşmaları etkinlikleriyle genç sinemacıları usta sinemacılarla bir araya getirdiklerini anımsatan Sabancı, "Yarışmaya başvuran herkesin sanat yolculuğuna destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir yıl boyunca yapılan çalışmaların görüntüleri ve finale kalan 13 filmin yönetmen ve ekipleriyle yapılan röportajlardan hazırlanan videolar gösterildi.

Yarışmanın jürisinde yer alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Najwa Najjar, Makedonyalı oyuncu Labina Mitevska ve İtalyan festival danışmanı Teresa Cavina sahneye gelerek yarışmaya ve jürinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarışmanın bu yılki kanaat önderi film müziği bestecisi Ludovic Bource'nin de konuşma yaptığı gecede ödül alan filmler de davetlilerle birlikte izlendi.

- BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ "PARTİ" İSİMLİ KISA FİLM KAZANDI

Toplumsal sorunları sinemanın bakış açısıyla gündeme taşımayı hedefleyen ve bu yıl 490 kısa filmin başvurduğu yarışmada finale kalan 13 eser içinde 4'ü, ödüle layık görüldü.

Yarışmada birinciliğe layık görülen "Parti" adlı kısa filmin yönetmeni Efe Can Yıldız, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın elinden aldı.

"Nasıl Bilirdiniz?" filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan Gökçe'ye ödülü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edilirken, "Dijital Pizza" filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan'a ise ödülünü Ludovic Bource verdi.

Sabancı Vakfı tarafından "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla düzenlenen yarışmada, mansiyon ödülü ise "Girdap" adlı filmin yönetmeni Cüneyt Işık'a Zeynep Atakan tarafından takdim edildi.

Birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL verilen ödül töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.