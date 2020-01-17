"Cumhurbaşkanımızın kurduğu İSMEK yok edilmek isteniyor!"

İşte Ak Parti Meclis Üyesi Yasemin Batur'un dünyaya model olmuş İSMEK'i kapatmaya çalışan CHP yönetimine yönelik açıklamalarından çarpıcı başlıklar...

İSMEK CUMHURBAŞKANI'MIZ TARAFINDAN KURULMUŞTUR

İSMEK 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Yasemin Batur'dan İSMEK'i kapatmaya çalışan CHP yönetimine yönelik çarpıcı açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İSMEK, 2018-2019 eğitim dönemi itibariyle, İstanbul'un 39 ilçesinde, 242 merkezde, 752 program ve 307 branşta, 3 milyon 300 bini aşkın kursiyere ulaşmıştır. Birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda kursiyere sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye'nin en büyük ''Halk Üniversitesi'' haline gelmiştir.

İSMEK DÜNYAYA MODEL OLMUŞTUR

Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır. İSMEK bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına değdi ve değiştirdi. Sanat ve zanaat sahibi yaptı. İş kurdurdu, hatta iş kuranlar başka insanları da istihdam etti. İSMEK, sadece İstanbul'un değil ülkemizin önemli bir eğitim modeli ve markasıdır. İSMEK çalışmaları sivil ve halkçı bir belediye projesidir, İSMEK için halk Üniversitesi denilmesi de bu bakımdan anlamlı ve yerindedir. İSMEK gibi mega bir projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyoruz. Bugüne dönersek bu mega İSMEK markası hayat boyu öğrenme yada 16 milyonluk İstanbullunun da dediği gibi halk Üniversitesini maalesef böl parça yut mantığıyla yok etmeye davranıyorsunuz.

İSMEK YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçmesiyle birlikte, milyonlarca İstanbulluya meslek ve sanat eğitimi veren, zanaatkar olmalarını sağlayan bu kuruma CHP yönetimi bilinçli bir şekilde operasyon yapmaya başladı. İlgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından herhangi bir rapora dayanmadan tamamen keyfi olarak depreme dayanaksız denilerek ilk etapta kurslardan 45'i kapatılmıştır. Kapatılan kurs merkezlerinin olduğu binalarda bulunan diğer işletmeler faaliyetlerine devam etmektedirler. Madem binalar depreme dayanaksız ise neden İSMEK kurs merkezlerinin kapatıldığı gibi diğer işletmelerin faaliyetlerine son verilmemiştir. 30 Haziran 2019 tarihi itibari ile İSMEK'te görev yapan 2100 yarı zamanlı öğretmenin sözleşmesi bittiği gerekçesi ile işlerine son verilmiştir.

İSMEK HOCALARINA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

CHP yönetimi tarafından sözleşmesi biten öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğine dair defalarca güvence verilmiştir. Bu doğrultuda 23 Eylül 2019 tarihinde öğretmenlerin işe başlaması ile ilgili hizmet ihalesi yapılmaya karar verilmiştir. Hiçbir zaman verdiği sözü yerine getirmeyen CHP yönetimi ihaleden bir hafta önce 16 Eylül 2019 tarihinde KİK'e (Kamu İhale Kurumu) yazı yazarak hizmet İhalesini iptal etmiştir. Böylece de 2100 yarı zamanlı öğretmenlerin umutla bekleyişini hayat kırıklığı ile sona erdirmiş. 2100 kişinin daha işsiz kalmasını sağlamıştır. İstanbul'un 20 bölgesinde hizmet veren, İSMEK'te eğitim alan kursiyerlerin iş bulmalarına yardımcı olmak maksadıyla kurulan İSMEK İstihdam Merkezleri sayesinde, 4 yıl içerisinde 20.000 kursiyerin işe yerleştirilmesi sağlanmıştır.

İSMEK SEBEPSİZ YERE KAPATILIYOR

Böylesine hayırlı bir hizmette bulunan merkezlerde CHP yönetimi tarafından sebepsiz yere kapatılmıştır. İSMEK Yönetim Merkezinin eşyaları bir hafta sonu boşaltılmış olup çalışanlar pazartesi günü işe geldiklerinde dışarıda kalmış ve personelin özel eşyaları dahi kayıp olmuştur. İSMEK yönetim merkezi kapandıktan sonra çalışan personeller ayrı ayrı yerlerde görevlerinin dışında görevler verilerek mobbing uygulamaya devam edilmiştir. İSMEK üst yöneticilerine herhangi bir çalışma ofisi ve iş vermeden 3 ay boyunca mobbing uygulanmış olup, Aralık ayında sözleşmelerine uygun olmayan bir görev teklif edilmiş akabinde size uygun bir iş bulunamamıştır diyerek sözleşmeleri fesih edilmiştir.

YÖNETİCİLERE MOBİNG UYGULANIYOR

İlgili Genel Sekreter Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü tarafından İSMEK bölge sorumlularına ve yöneticilerine periyodik olarak mobbing uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Hanım tarafından bölge sorumluların kıyafeti ve dini anlayışla alay edilip küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Geçmişi öğretmenlik olan idarecilere baskı yapılarak haftada 3 gün öğretmenlik yapmaları ve yapmazlarsa 70 idareci fazlalığı olduğunu söyleyerek onları işten atma ile tehdit ederek görevi kabul etmeleri için baskı yapılmaktadır. İSMEK kurs merkezi idarecilerin görev yaptığı ve ikametine yakın olmayan yerlere bilinçli olarak görevlendirilerek üzerlerinde baskı kurulmaya çalışılmaktadır.

DONANIMSIZ İNSANLAR ATANDI

İSMEK bünyesinde görev yapan ve koordinasyon yükünü omuzlayan bölge sorumlularının yanına, sözde akademik çalışma adı altında eş-bölge sorumluları atanmıştır. Lise mezunu danışma görevlileri bölge sorumlusu görev ve yetkisi ile görevlendirilmiştir. Bölge sorumlusunun yanına akademik çalışma yapma adıyla görevlendirilen lise mezunu danışma görevlisi İBB yöneticilerinin akrabası olduğunu açıkça dillendirmektedir. Yapılan bu çalışmalarla bölge sorumlularını pasifize etme ve görevden almak için ilk adım olduğu gözlemlenmiştir. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü ve yardımcıları İSMEK Bölge Sorumluları ile yaptığı toplantılarda sürekli olarak kendilerine önemsiz ve gereksiz kişiler olarak davranarak mobbing uygulamaktadırlar. Kurs merkezlerinde sadece vatandaşın talebi üzerine uzun yıllardır verilen su, çay ve kahve satışı için vatandaştan haraç mı alıyorsunuz? / siz neyin hissedarısınız? vb ifadelerle suçlamalarda bulunulmuştur.

ZORLA İMZA ATTIRILDI

Konu ile ilgili seçimin hemen ertesinde yeni yönetime bilgi verilmiş ve onayları dahilinde uygulama devam etmesine rağmen bu şekilde ithamlarda bunulmuştur. Bunlar ile ilgili usulsüz olarak tebligat yapılıp suçlamalarda bulunulmuştur. Zorla imza attırılmaya çalışılmış, imzalamadığınız takdirde işten atılmayla tehdit edilmişlerdir. Bu vb uygulamalar sonucunda sorumluların suçlanarak iş akitlerinin fesih edilmesine çalışılmaktadır. İSMEK de yapılan projeler cumhuriyet tarihimizde ki bir çok projenin tekamül etmiş halidir. Ve aynı zamanda farklı ülkelerden uzmanların sıkça incelediği modellemeye çalıştığı bir başarı hikâyesidir ki bu başarının sahibi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dır,

KEŞKE KURSİYERLERİN HAYAT HİKAYELERİNİ DİNLESEYDİNİZ

İSMEK'in ne denli hayati olduğunu anlamak hissedebilmek için oradaki kursiyerlerin hayat hikâyelerini dinlemiş olsaydınız, İSMEK'i küçültmek kapatmak yerine büyültmek ve daha da geliştirmek için çalışırdınız. Şimdi diyeceksiniz, hayır efendim biz İSMEKleri kapatmıyoruz basit ve sadeleştiriyoruz falan filan, sizlere resmî kayıt sayılarıyla anlatayım 2018 İSMEK kursiyerler sayısı 400 binin üzerinde, durun bu çıktığımız yılın kursiyer sayısını da söyleyeyim 2019 kursiyer sayısı 100 bini bulmadı ve kurs kayıt süresini 1 günle sınırlandırdınız. Ve vatandaş maalesef kayıt yaptıramadı. Hoş kayıt yaptıranlarda birçok öğretici ve öğretmenin sözleşmelerini iptal ettiğiniz için kayıt aldığınız kursları da maalesef açamadınız, açılanlarda kör Topal misali randımansız, bakın ister kabul edin ister etmeyin ama 16 milyon İstanbullunun gözünde İSMEK sosyal psikolojik ekonomik yönleriyle önemli bir yetişkin eğitim modelidir! Sonuç olarak CHP yönetimi İSMEK Kurslarına ön yargılı yaklaşmış, küçültme, kapatma ve yıldırma politikasıyla İSMEK kursları ve İSMEK yönetici ve personeli etkisizleştirilme ve itibarsızlaştırılmaya maruz bırakılmıştır. Yeni yönetim her ne kadar "İSMEK'ler devam edecek " dese de kapatılan şubeler ve işsiz kalan öğretmen ve personelleri düşündüğümüz de, bu durumun yavaş yavaş gerçekleştirilmesi planlanan bir yok etme projesi olduğunu hissetmek zor değil, çünkü sizlerin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu insanların ahları mahşere kadar yakanızdan düşmeyecektir.