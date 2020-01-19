Oscar partisinde sadece vegan mönü olacak

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Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre Ödülleri'nde, çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla konuklara vegan yiyecek ve içecekler ikram edilmesi Oscar için de örnek oldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için de benzer bir karar alındı. 9 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2020 Oscar Ödülleri öncesi Hollywood'un önde gelen ajanslarından WME tarafından 7 Şubat'ta düzenlenecek Oscar öncesi partisinde sadece vegan yiyecek ve içecekler olacak.