Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Etnospor’un ödüllü fotoğrafları sergileniyor

Etnospor’un ödüllü fotoğrafları sergileniyor

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Etnospor’un ödüllü fotoğrafları sergileniyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'na her geçen yıl fotoğrafçıların daha çok rağbet ettiğini belirterek, "Burada bir kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik ve zenginlik. Buradaki eserler umarım kamuoyunda daha yaygın bir şekilde görülür" dedi. Açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı sergi, 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Etnospor’un ödüllü fotoğrafları sergileniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN