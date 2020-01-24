Etnospor’un ödüllü fotoğrafları sergileniyor

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Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'na her geçen yıl fotoğrafçıların daha çok rağbet ettiğini belirterek, "Burada bir kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik ve zenginlik. Buradaki eserler umarım kamuoyunda daha yaygın bir şekilde görülür" dedi. Açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı sergi, 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.