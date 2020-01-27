Göbeklitepe'ye yoğun ilgi devam ediyor

Göbeklitepe'yi konu alan dizilerin yayınlanmaya başlanmasıyla Şanlıurfa'ya uçak bileti aramalarında sadece aralıktan bu yana yüzde 22'yi bulan yükseliş görüldü. Bu artışı değerlendiren Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Şanlıurfa'ya uçak bileti aramalarında, Göbeklitepe'nin 2018'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının da etkisiyle, yüzde 69 artış yaşandığını bildirdi.

Hacıbayramoğlu, "Göbeklitepe'yi konu alan dizilerin son zamanlarda yayınlanmasıyla yaklaşık bir ayda bu ilimize uçak bileti aramalarında yüzde 22, otobüs biletinde ise yüzde 33 artış yaşandı. Göbeklitepe ile ilgili yapılan yayınlar şehrin popülaritesini yükseltmeye devam ediyor." ifadelerini kulandı.