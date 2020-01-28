Sanat ve edebiyat dünyası "Göç Sanatı" programında buluştu

Türk Arap Medya Derneği ile Göç Sanatçıları Derneğinin düzenlediği, göçmen sanatçıların resim ve heykel alanında eserlerinin yer aldığı sergi ile şiir ve müzik dinletisinden oluşan program, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Yeni Hayat Yeni Sanat" teması altında hazırlanan programın açılışında konuşan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, herkesin bu dünyadan göç edeceğine işaret ederek, "İnsan hayatın her merhalesinde bir göç yaşar. Bazen bu ruhi, bazen de bedeni olur. Fakat sanatçılar her iki hali birlikte yaşayanlardır." dedi.

Kışlakçı, Göç Sanatçıları Derneğinin kuruluş nedenine değinerek, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan gazetecilerin sorunlarını çözmek istiyoruz. Onların sanat alanında önünü açmak, sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de yaşadıkları ruhu bütün dünyaya anlatmalarını istiyoruz. Türk ve Arap edebiyatını mezcedip yeni bir edebiyat türü ortaya çıkararak, bunu dünyaya tanıtmalarını diliyoruz."

Konuşmasında Göç Sanatçıları Derneğinin açılışının mart ayında gerçekleşeceği bilgisini veren Kışlakçı, "Tüm sanatçıların ve sanatseverlerin derneğe üye olarak, faal olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"FARKLI KÜLTÜRLERİN KARŞILAŞMASINDAN YENİ BİR SİMYANIN DOĞACAĞINA İNANIYORUZ"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, Zeytinburnu'nun göçle kurulan bir ilçe olduğunu belirtti.

Zeytinburnu'nun sadece Orta Doğu'dan değil dünyanın birçok yerinden insana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Arısoy, "Dünyanın dört bir yanından insanların bir araya gelerek kurdukları, barış ve huzur içinde yeni bir kimya oluşturdukları müstesna bir ilçemizdir." diye konuştu.

Göçün yeni bir kültürün oluşmasında önemli etkenlerden olduğuna dikkati çeken Arısoy, "Göçle ilgili karşılaşılan sorunlar, burada yaşayan insanların sorunları bir gün unutulacak ama bu yeni kimlik, kültür ürünü ilelebet var olacak. Farklı kültürlerin karşılaşmasından yeni bir kültür, yeni bir simyanın doğacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa konuk olan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ise "Arap Baharı"nın Orta Doğu'da birçok göçe sebebiyet verdiğini, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük sığınmacı akımı olan Suriye'den göçlerin bunların en büyüklerinden olduğunu anlattı.

Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.