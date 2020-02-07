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Edebiyat dünyası okurlarla buluşuyor

’da 7. Uluslararası Kitap Fuarı ve 6. Üsküdar Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor. , söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle yazarları okurlarla buluşturacak

ZEYNEL YAMAN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Edebiyat dünyası okurlarla buluşuyor

İstanbulullar bu ay kitaba doyacak. Yarın hem 7. Uluslararası Kitap Fuarı, hem de 6. Üsküdar Kitap Fuarı kapılarını açıyor. Fuarlar edebiyat dünyasının tanınmış simaları ile okurları buluşturacak. Turkuvaz Kitap, her iki fuara da söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle renk katacak. Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak fuarda, Turkuvaz Kitap'tan yayımlanan ve Ali Değermenci tarafından kaleme alınan "Öyle Geçer ki Zaman - Teoman Duralı Kitabı" adlı söyleşi kitabının kahramanı Prof. Dr. Teoman Duralı da okurlarla bir araya gelecek. Felsefe, Bilim Tarihi ve Biyoloji alanlarında Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri olan Duralı açılış gününde saat 15.00'te kitaplarını imzalayarak, okurlarla sohbet edecek. 8-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, Sadettin Ökten de onur konuğu olarak okurlarla buluşacak. Turkuvaz Kitap, fuar kapsamında Hasan Kaçan, Fatih Altuğ, Mim Kemal Öke, İbrahim Sadri ve Kaan Murat Yanık ile birlikte söyleşi ve imza günleri etkinliği gerçekleştirecek. CNR Fuar Merkezi'nde de 7. Uluslararası Kitap Fuarı 8-16 Şubat tarihlerinde yayınevleriyle okurları buluşturacak. "Keşfet" temalı fuarın onur konuğu polisiye romanların usta ismi Ahmet Ümit olacak.

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