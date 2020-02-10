Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Sinema yazarı Olkan Özyurt Oscar ödüllerini yorumladı

Sinema yazarı Oscar ödüllerini yorumladı

Los Angeles Dolby Tiyatrosu’da 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla seçilirken En İyi Kadın Oyuncu, Judy filmiyle oldu. Sinema Yazarı ödül törenini ve sahiplerini A Haber’e değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:54 ABONE OL
Sinema yazarı Olkan Özyurt Oscar ödüllerini yorumladı

"PARASİTE ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YARATARAK 3 ÖDÜL BİRDEN ALDI"

Olkan Özyurt akademi tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir filmin en iyi film ödülü aldığını belirterek: "Parasite öyle bir heyecan yarattı ki 3 ödülü birden aldı. Bu çok rastlanan bir durum değildir. Görünen o ki artık başka bir dilde çekilen filmler içinde bu bir şans olacak. Günün birinde bir Türk yönetmen Türkçe film çekip ödül alabilecek.

İşte 2020 92. Oscar Ödülleri'nin sürprizleri... | Video

Joker'de ki performansıyla Joaquin Phoenix zaten gönüllerimizi fethetmişti. Brad Pıtt için ise şöyle bir durum var, daha önceden yapımcı Oscar'ı vardı ancak oyuncu olarak yoktu ve ölüm grubu dediğimiz bir gruptaydı, çok önemli isimler arasından sıyrılarak aldı. Renee Zellweger'ın ise ödül alması sürpriz olmadı, bekleniyordu. Gecenin 2 sürprizi vardı; 1. Parasite'ın bu kadar ödül alması 2.ise 10 dalda ödül alan Irishman filminin hiç ödül alamamasıydı." dedi.

1917 filmini gecenin kaybedeni olarak yorumlayan Özyurt: " 1917 Altın Küre aldıktan itibaren açık ara favori bir filmdi. İddialar hem en iyi filmi hem de en iyi yönetmeni alacağını yönündeydi. İki ödülü de alamadı ve asıl kaybeden bence bu film oldu" şeklinde konuştu.

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinema yazarı Olkan Özyurt Oscar ödüllerini yorumladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN