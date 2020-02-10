Sinema yazarı Olkan Özyurt Oscar ödüllerini yorumladı

"PARASİTE ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YARATARAK 3 ÖDÜL BİRDEN ALDI"

Olkan Özyurt akademi tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir filmin en iyi film ödülü aldığını belirterek: "Parasite öyle bir heyecan yarattı ki 3 ödülü birden aldı. Bu çok rastlanan bir durum değildir. Görünen o ki artık başka bir dilde çekilen filmler içinde bu bir şans olacak. Günün birinde bir Türk yönetmen Türkçe film çekip ödül alabilecek.

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Joker'de ki performansıyla Joaquin Phoenix zaten gönüllerimizi fethetmişti. Brad Pıtt için ise şöyle bir durum var, daha önceden yapımcı Oscar'ı vardı ancak oyuncu olarak yoktu ve ölüm grubu dediğimiz bir gruptaydı, çok önemli isimler arasından sıyrılarak aldı. Renee Zellweger'ın ise ödül alması sürpriz olmadı, bekleniyordu. Gecenin 2 sürprizi vardı; 1. Parasite'ın bu kadar ödül alması 2.ise 10 dalda ödül alan Irishman filminin hiç ödül alamamasıydı." dedi.

1917 filmini gecenin kaybedeni olarak yorumlayan Özyurt: " 1917 Altın Küre aldıktan itibaren açık ara favori bir filmdi. İddialar hem en iyi filmi hem de en iyi yönetmeni alacağını yönündeydi. İki ödülü de alamadı ve asıl kaybeden bence bu film oldu" şeklinde konuştu.