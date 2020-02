Oscar, ‘Parazit’e

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda pazar günü düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak "En İyi Film" ödülüyle Oscar tarihine geçti. Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya "En İyi Yönetmen" ödülünü getirirken, "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarıya imza attı.Öte yandan "Judy" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Renee Zellweger kazanırken, "Joker" filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, beklentileri karşılayarak "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Evlilik Hikâyesi" (Marriage Story) filmindeki rolüyle Laura Dern kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki rolüyle Brad Pitt kazandı.Joker (Hildur Guonadottir)"(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)BombshellTaika Waititi (Jojo Rabbit)Little Women1917Ford vs. Ferrari1917 (Roger Deakins)Ford v Ferrari1917American FactoryLearning to Skateboard in a War Zone If You're a GirlToy Story 4Hair LoveThe Neighbor's WindowOnce Upon a Time in Hollywood1917Ünlüoyuncu Natalie Portman, "En İyi Yönetmen" kategorisinde kadın aday olmamasını protesto etti. Portman, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giydi.Grammy rekortmeni Billie Eilish, 92. Oscar Ödülleri'nde sahne aldı. Eilish, "The Beatles" grubunun "Yesterday" şarkısını seslendirirken sahnedeki dev ekranda, 2019 ve 2020'nin başında ölen Hollywood ünlülerinin fotoğrafları yer aldı. İlk gösterilen isim, Oscar'lı NBA yıldızı Kobe Bryant olurken, geçen hafta ölen Kirk Douglas da son karede yerini aldı.Ünlü rap şarkıcısı Eminem de Oscar töreninde sahne aldı. Eminem, 2003'te kendisine "En İyi Orijinal Şarkı" Oscar'ını kazandıran "Lose Yourself" şarkısını seslendirdi. Ödülü kazandığında, şarkısını sansürlemesini istediklerinde reddedip ödül törenine katılmayan Eminem, 18 yıl sonra aynı şarkıyı sansürsüz olarak Oscar sahnesinde seslendirdi.92. Oscar Ödül Töreni öncesi Gaziantep sürprizi yaşandı. Törenin dünyaca ünlü Avusturyalı baş aşçısı Wolfgang Puck, canlı yayın öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Dünya yıldızı konuklar için hazırladığı yemekleri ve tatlıları sıralayan ünlü aşçı, bu yıl Gaziantep'e geleceğini ve baklava yapımını öğreneceğini söyledi. Daha önce de Hünkarbeğendi yemeği ve kabak tatlısı yapan Puck, "Seneye Türkiye'ye, Gaziantep'e geleceğim. Baklava yapmayı öğreneceğim. Böylece gelecek yılki Oscar töreninde baklava olabilecek. Önce nasıl doğru yapacağımı öğrenmem lazım. Birazcık krema ya da dondurmayla baklavayı çok severim. Nefistir" dedi. Puck'ın yardımcılarından biri de Adanalı şef Yiğit Mirzaoğlu.

BUGÜN NELER OLDU