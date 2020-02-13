Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri "sanal müzede" tanıtılacak

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihe sahip kentin kültür turizmi için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Kırşehir'e yerli ve yabancı turist çekilmesi ve kent ekonomisinin canlandırılması için farklı projeler yürütüldüğünü belirten Yılmaz, kendilerinin de sanal müze kurulması için çalıştıklarını ifade etti.

Müzenin fizibilite çalışması için Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 80 bin lira destek sağlandığını dile getiren Yılmaz, hibe desteği için de AB'ye başvuracaklarını bildirdi.

Yılmaz, yerli ve yabancı turistlerin Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini sanal müzede öğrenebileceklerini ifade ederek, "Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi ya da belirlenecek bir başka alana sanal müze cihazı kurulacak. Bu cihaza hem bilgiler hem de görseller yüklenecek. Turistler kulaklıkla hem dinleyerek hem de görerek bilgi sahibi olacak." dedi.

Sanal müzede, 13. yüzyılda yapılan Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli Türbesi, Mevlana'nın talebesi Süleyman Türkmani'nin türbesi, Kaman Kalehöyük arkeoloji kazı alanı, Japon Bahçesi, Türkçe'nin öncülerinden 13. yüzyılda yaşamış Aşık Paşa'nın türbesi gibi tarihi değerlerin tanıtılacağını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fizibilite çalışması tamamlandıktan sonra Avrupa Birliği'ne hibe desteği için müracaat edeceğiz. Bu çalışmayla sanal müzenin maliyeti ve içinde nerelerin yer alacağıyla ilgili araştırma yapılacak. Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin olacağı üç boyutlu bir sanal müze olacak. Örneğin turistler geldiğinde Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederken Ahi Evran Veli, Fatma Bacı gibi şahsiyetler hakkında bilgi alabilecekler. Çanakkale'deki sanal müze gibi olacak. Bu tür çalışmalarla Kırşehir'e gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyoruz."