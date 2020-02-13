Sanat camiası ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ için bir araya geldi

İstanbul'un yeni kültür sanat rotası 'Beyoğlu Kültür Yolu' için çalışmalar başladı. Kültür adamları, Sinema ve tiyatro mekan sahipleri, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, sanatçılar ve yabancı ülkelerin Kültür ofislerinden temsilciler, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür-Sanat Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda Beyoğlu'nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldiler. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Ezel Akay, Derviş Zaim, İzzet Günay, Nedim Saban, Cengiz Semercioğlu, Görgün Taner, Volkan Severcan, Turgay Tanünlü, Vildan Atasever, Hakan Boyav, Nedim Saban ve Sermiyan Midyat'ın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU' PROJESİ TÜM YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILDI

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, Beyoğlu Kültür Yolu için atılacak ortak adımlar, yapılabilecek işbirlikleri, ortaklaşa yapılabilecek kültürel etkinlikler ve Beyoğlu Kültür Yolu güzergahındaki önemli mekanların konumlandırılması başta olmak üzere projenin tüm detayları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Beyoğlu için kültür sanat adına yapılabilecek yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Çok verimli ve Beyoğlu için tarihi kararların alındığı bir toplantı olduğunu belirten Başkan Yıldız tüm katılımcılara teşekkür etti.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU İLE YENİ BİR İVME KAZANACAK

Kültür-Sanatın merkezi Beyoğlu, İstanbul'un yeni kültür sanat rotası 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesi ile yeni bir ivme kazanacak. İstanbul'un giriş kapısı olarak da adlandırılan Galataport'tan başlayacak olan 'Beyoğlu Kültür Yolu' Galata Kulsesi, Tarık Zafer Tunaya, Narmanlıhan, Muammer Karaca ve Atlas Sineması gibi Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından geçerek Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek. Galata'dan Taksim Meydanı'na uzanan bu güzergahın kalbi ve çekim merkezi ise İstiklal Caddesi olacak.

BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ

Gecede sanat camiasına seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnsanın, kültürün ve sanatın derinliğini, hissederek, yaşayarak ve yaşatarak büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız. Kültürü ve sanatı esas alarak Beyoğlu'nun yeni trendi olan turizm de önceleyerek Beyoğlu'nda bir projeksiyonu paylaşarak bu akşam sizleri burada dinlemek istiyorum. Beyoğlu'nun pek çok medeniyete başkentlik yapmış, şu anda da dünyanın dört bir yanından, Türkiye'mizin ve İstanbul'umuzun dört bir yanından yerli ve yabancı misafirlerimizin günlük uğrak yeridir. Burada her inancın, her kültürün, her medeniyetin, her rengin, her dilin, her dinin yaşadığı ve var olduğu bir alandan bahsediyoruz" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ'NE BİR PODYUM GİBİ KIRMIZI HALILAR SERİLECEK

Başkan Yıldız, Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli mekanlarından olan Atatürk Kültür Merkezi ve Atlas Sineması ile ilgili ise, "Taksim Meydanı'nda yapılan Atatürk kültür Merkezi, kültür sanat camiasının takibinde olan önemli bir proje. Şuanda AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i, genel inşaatının da yüzde 25'i tamamlanmış durumda. 29 Ekim 2020'de AKM'de Cumhuriyet Bayramını kutlayacağımız bir program şuanda planlanıyor. On ay sonra inşallah İstanbul'un, Türkiye'nin hatta tüm dünyanın kültür sanat hayatına hizmet etmeye başlayacak. Atlas Sineması şuanda bir sinema müzesi haline getiriliyor. Oscar ödülleri gibi ödül törenleri Türkiye'de olduğunda İstiklal Caddesi'ne bir podyum gibi kırmızı halılar serilecek. Böylelikle Atlas Sineması bir gösteri merkezine dönüşmüş olacak" ifadelerini kullandı.

"BEYOĞLU KÜLTÜR VE SANATIN EN YOĞUN ŞEKİLDE YAŞANDIĞI BİR SEMT"

Ünlü oyuncu Hakan Boyav da Beyoğlu'nun kültür sanatın yoğun olarak yaşadığı bir semt olduğunu söyleyerek, "Başkanımızdan Beyoğlu'nda yapılmış ve yapılacak olan icraatları dinledik. Kendisine başarılar diliyorum. Beyoğlu'nun bir kültür merkezi olarak yapılacak işi de çok. Ben Beyoğlu'nu her tür kültür ve sanatın aslında en yoğun şekilde yaşandığı bir semt olarak görüyorum. Beyoğlu'nda gezmeyi çok seviyorum. Aslında ben Ankaralıyım ama İstanbul'a her geldiğimde Beyoğlu'nda kalmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu.