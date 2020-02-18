Müzede romantik gece

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Resitalleri'nin bu ayki konukları Güney Koreli keman sanatçısı SoYoung Yoon ile Alman piyanist Mario Haring oldu. İki sanatçı önceki akşam Sabancı Müzesi The Seed'te birlikte sahne aldı. Konserde Brahms, Beethoven, Bartok, Dvorak'tan eserler seslendiren ikili müzikseverlerden beğeni topladı. Etkinliğin bir sonraki konuğu klasik müzik dünyasının büyük isimlerinden İngiliz piyanist Imogen Cooper olacak. Sanatçı, 14 Mart'ta sahne alacak.