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Müzede romantik gece

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Müzede romantik gece
SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Resitalleri'nin bu ayki konukları Güney Koreli keman sanatçısı SoYoung Yoon ile Alman piyanist Mario Haring oldu. İki sanatçı önceki akşam Sabancı Müzesi The Seed'te birlikte sahne aldı. Konserde Brahms, Beethoven, Bartok, Dvorak'tan eserler seslendiren ikili müzikseverlerden beğeni topladı. Etkinliğin bir sonraki konuğu klasik müzik dünyasının büyük isimlerinden İngiliz piyanist Imogen Cooper olacak. Sanatçı, 14 Mart'ta sahne alacak.
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Müzede romantik gece
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