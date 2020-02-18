Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor

Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor

Bursalı bir antikacının eline geçen Osmanlı saray terazisi 12 bin liraya satışa çıktı. Sarayda yapılacak yemeklerin tarifleri bu teraziyle ölçülür, gramajları tartılır, buna göre yemeklerin tarifine uygun yapılması sağlanırdı. 160 yıllık terazinin üzerinde 'ın tuğrası bulunurken parçaların tümü orjinalliğini koruyor.

İHA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:53 ABONE OL
Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor

Sultan Abdülaziz Han döneminde Osmanlı sarayında yapılan yemeklerin malzemelerinin ölçülerini tespit etmek için kullanılan terazi Bursalı antikacı Aziz Alçiçek'in eline geçti. Sarayda yapılacak yemeklerin tarifleri bu teraziyle ölçülür, gramajları tartılır, buna göre yemeklerin tarifine uygun yapılması sağlanırdı. 160 yıllık terazinin üzerinde Sultan Abdülaziz Han'ın tuğrası bulunurken parçaların tümü orjinalliğini koruyor.

TERAZİ TAMAMEN ORİJİNAL

Teraziyi açık artırma usulü satışa çıkarttığını ifade eden Antikacı Aziz Alçiçek, "Sultan Abdülaziz Han döneminde saray mutfağında kullanılan aktar terazisi benim elime geçti. Koleksiyonumun nadir parçalarından bu teraziyle mutfakta yapılacak yemeklerin malzemelerinin gramajları tartılırdı. Bu terazi tamamen orijinaldır.

Üzerinde herhangi bir değişim yok yaklaşık 160 yıllık geçmişi var, çok nadir bir antika o dönem bundan sarayda ya 4 tane vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. Terazide Sultan Abdülaziz Han'ın kendi tuğrası var, dirhemlerde de var. Bunun maddi değeri müzayede de biçilecek. "Açık artırmada 12 bin liraya satılır" diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MüzeKart fiyatında indirim yapıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN