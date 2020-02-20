‘Photo Ark’ şimdi Türkiye’de

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Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalık artırmayı hedefleyen Photo Ark sergisi, National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasıyla Türkiye'deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Fotoğrafçı Joel Sartore'nin birçok farklı türden hayvanı, vahşi yaşam koruma alanlarında ve stüdyo kalitesinde çektiği fotoğrafları, biyoçeşitliliğin bir arşivi niteliği taşıyor. Sergi, 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak Beşiktaş Akaretler'de ziyaret edilebilecek. Dünyanın dört bir yanında 40 milyon kişiyle buluşan sergide kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil birçok farklı sınıftan 9 binden fazla türün fotoğraflandığı Photo Ark arşivinden 70'i aşkın fotoğraf yer alıyor. Independent Türkçe