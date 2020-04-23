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'ı evden kutladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (İDSO) üyeleri, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden icra ettikleri ile kutladı.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 13:11 ABONE OL
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 23 Nisan'ı evden kutladı

İDSO sanatçıları, evlerinden online bağlanarak, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Hazırlanan klip, İDSO'nun sosyal medya hesabında da yayınlandı. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Orkestra Müdürü Bülent Evcil, yaptığı açıklamada, tüm sanatsever dinleyiciler ve Türk milletinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına adadığı bu anlamlı bayramını kutladı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri 23 Nisan'ı evlerinden İstiklal Marşı çalarak kutladı | Video

Evcil, "Ulusal egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan 1920'den günümüze 100 yıl geçti. Bu anlamlı günde sizlere İDSO olarak mutluluklar, sağlıklar diliyoruz. Tekrar bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 23 Nisan'ı evden kutladı
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