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Bir şey nasıl yazılır? Bir şey doğru yazımı birleşik ayrı mı? Doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden hizmet verdiği çevrimiçi sözlük ile birçok kişiye tüm kelimeleri sorgulama imkânı tanıyor. Doğru yazımı konusunda kararsız kaldığınız kelimeleri ile sorgulayabileceğiniz gibi bir şey nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Doğru yazımı bir şey mi, mi diye düşünerek kararsız kalanlar kelimenin doğru yazılışına ve cümle içinde kullanılmış örneklerine detayları inceleyerek ulaşabilecekler. Peki, TDK’ye göre bir şey nasıl yazılır? İşte doğru yazımı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 00:54 ABONE OL
Bir şey nasıl yazılır? Bir şey TDK doğru yazımı birleşik ayrı mı? Doğru yazılışı

Yazım hataları gelişen teknoloji ile birlikte artış göstermiştir. Bunun en temel problemi de akıllı telefonlar ve tabletlere ayrılan zamanın çoğalması olmuştur. Birçok kişi gününün yükü bir bölümünü sosyal medyaya ayırmaktadır. Bu kapsamda bir şey nasıl yazılır sorusu da sık sık araştırılır. Doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar cümle içinde kullanılmış örneklere ve kelimenin doğru yazılışına buradan ulaşabilirler. Bir şey birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte bir şey TDK ile doğru yazılışı

BİRŞEY NASIL YAZILIR?

En sık yazım hatası yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sitesinde de en çok sorgulama yapılan sözcüklerin başında yer alır. Birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalan kişiler bu başlık altından bir şey nasıl yazılır sorusunun cevabına ulaşabilecekler.

BİR ŞEY BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre bir şey ayrı olarak yazılmalıdır. Birleşik yazıldığı düşünerek birçok kişi hata yapmaktadır.

Bir şey (doğru kullanım)

Birşey (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bir şey bile söylemeden aniden çekip gittin. Doğru

Söyleyecek birşeyinin olmaması nedeniyle sessiz kaldı. Yanlış

Bu durum karşında yapacak bir şeyin yok mu? Doğru

Yapılan hatalar karşısında birşey yapmayı düşünüyor musun?

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Bir şey nasıl yazılır? Bir şey TDK doğru yazımı birleşik ayrı mı? Doğru yazılışı
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