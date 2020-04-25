Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Dünya hayran kaldı

Dünya hayran kaldı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Dünya hayran kaldı
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya" sloganıyla düzenlenen konser, İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlandı. Ünlü sanatçılarımız, salgın nedeniyle yaşanan zor dönemde İstanbul'un 7 farklı noktasından performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verdi. Beethoven'in 9. Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracılarından piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen ölümsüz eseri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seslendirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya hayran kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA