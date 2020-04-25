Dünya hayran kaldı

Cumhurbaşkanlığıtarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya" sloganıyla düzenlenen konser, İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlandı. Ünlü sanatçılarımız, salgın nedeniyle yaşanan zor dönemde İstanbul'un 7 farklı noktasından performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verdi. Beethoven'in 9. Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracılarından piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen ölümsüz eseri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seslendirdi.