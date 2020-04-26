İster müze gez ister tiyatro izle

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı program kapsamında çocukların eğitimine katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan vakit geçirmelerine imkân sağlamak için Türkiye'deki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredileceği linkleri derledi. Çocuklara eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunacak olan online tiyatro listesinde "İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Turta Girmemiş Orman, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Tembel Memiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Çizmeli Kedi, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Dünyanın Eski Zamanlarında" gibi geniş bir liste bulunuyor. Online müze linkleriyle "Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Zeugma (Gaziantep), Göbeklitepe (Şanlıurfa)" başta olmak üzere Türkiye'nin birçok değerli müzesi de gezilebilecek. Adreslere, Çocuk Hizmetleri'nin web sayfasından ulaşılabilecek.