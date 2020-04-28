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nasıl yazılır? Herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır? ile doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu’na göre ‘’ sözcüğünün doğru yazılışı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalan kişiler herhangi sözcüğünün doğru yazılışına ve cümle içinde kullanılmış örneklere bu başlık altından ulaşabilirler. Türk Dil Kurumu’nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer alan herhangi nasıl yazılır sorusunun cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, ’ye göre herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 00:17 ABONE OL
Herhangi nasıl yazılır? Herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazılışı

Günümüzün temel problemlerinden birisi olan yazım yanlışlarının ana sebebi kitap okumamaktır. Dil bilimcileri de bu durumun en az dereceye inmesi için kitap okunması gerektiğini her fırsatta dile getirir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden yer verdiği sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de ön sıralarda yer alan herhangi sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Herhangi nasıl yazılır sorusunun cevabı ve doğru örnekler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, TDK'ye göre herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır?

HERHANGİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre herhangi birleşik olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu sözcüğü ayrı olarak kullanarak hata yapmaktadır. Herhangi ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlış örnekler ise şöyle;

Herhangi (doğru kullanım)

Her hangi ( yanlış kullanım)

HERHANGİ DOĞRU YAZILIŞI

Bu sınıfta herhangi birisi bile yaramazlık yapsa öğretmen herkese ceza veriyor. Doğru

Sen değil de her hangi birisi bile olsa yine aynı davranışı sergilerdim. Yanlış

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Herhangi nasıl yazılır? Herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazılışı
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