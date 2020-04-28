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Haberler Kültür Sanat Haberleri Hoşçakal nasıl yazılır? TDK ile hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı

nasıl yazılır? ile hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı

Günümüzün problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarının giderek çoğalmasıdır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konu ile ilgili her gün birçok sözcüğün doğru yazılışı sorgulanır. Hoşça kal sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Birleşik mi, ayrı mı yazılır diyerek kararsız kalanlar hoşça kal nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilecekler. Hoşça kal doğru yazılışı yanı sıra cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlış örnekleri de buradan görme imkânına sahipsiniz. Peki, hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ye göre doğru yazımı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:59 ABONE OL
Hoşçakal nasıl yazılır? TDK ile hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı

Günümüzde hem birleşik hem de ayrı yazılarak kullanılan birçok sözcük vardır. Ancak bunlardan bir tanesi yanlıştır. Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden verdiği hizmet ile tüm kelimelerin doğru yazımı konusunda vatandaşları aydınlatmaktadır. Bu kapsamda hoşça kal nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok araştırılan konulardan birisidir. TDK'ye göre hoşça kal kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK ile doğru yazımı

HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?

Hoşça kal nasıl yazılır sorusunun cevabını öğrenmek, bu kelimenin cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlışlarını görebilmek için doğru yerdesiniz. TDK'den alınan bilgilere göre hoşça kal sözcüğünün doğru yazılışına haberimizde yer verdik.

HOŞÇA KAL BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre hoşça kal sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır. Ayrı olduğu halde birleşik olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hoşça kal (doğru kullanım)

Hoşçakal (yanlış kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Sınıf arkadaşlarıma hoşça kal demeye bile fırsat kalmadan okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Doğru

Giderken son kelimesi 'hoşçakal' oldu. Yanlış

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