Hoşçakal nasıl yazılır? TDK ile hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı

Günümüzde hem birleşik hem de ayrı yazılarak kullanılan birçok sözcük vardır. Ancak bunlardan bir tanesi yanlıştır. Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden verdiği hizmet ile tüm kelimelerin doğru yazımı konusunda vatandaşları aydınlatmaktadır. Bu kapsamda hoşça kal nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok araştırılan konulardan birisidir. TDK'ye göre hoşça kal kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Hoşça kal birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK ile doğru yazımı

HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?

Hoşça kal nasıl yazılır sorusunun cevabını öğrenmek, bu kelimenin cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlışlarını görebilmek için doğru yerdesiniz. TDK'den alınan bilgilere göre hoşça kal sözcüğünün doğru yazılışına haberimizde yer verdik.

HOŞÇA KAL BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre hoşça kal sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır. Ayrı olduğu halde birleşik olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hoşça kal (doğru kullanım)

Hoşçakal (yanlış kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Sınıf arkadaşlarıma hoşça kal demeye bile fırsat kalmadan okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Doğru

Giderken son kelimesi 'hoşçakal' oldu. Yanlış