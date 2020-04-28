Yurt dışı nasıl yazılır? TDK ile Yurtdışı birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı

Dil bilimcileri yazım yanlışlarının en aza indirilmesi için sık sık kitap okunması gerektiğini her fırsatta söylemektedir. Özellikle gençlerin sosyal medyada ayırdığı vakit nedeniyle kitap okuma alışkanlığını düşük seviyelere indirmesinden dolayı yazım hataları da artmıştır. Bu kapsamda yurt dışı nasıl yazılır sorusunun cevabı da sık sık araştırılır. Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre yurt dışı birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile yurt dışı sözcüğünün doğru yazılışına haberimizde yer verdik.

YURT DIŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde en ön sıralarda yer alan bu kelimenin doğru yazılışını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Yurt dışı nasıl yazılır sorusunun cevabı ve bu sözcüğün cümle içinde doğru kullanılmış örnekleri burada.

YURT DIŞI BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre yurt dışı sözcüğü ayrı olarak yazılır. Günümüzde yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden bir tanesidir ve birleşik olarak da kullanılmaktadır.

Yurt dışı (doğru kullanım)

Yurtdışı (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Yurt dışı seyahati öncesi alışveriş yaparak tüm eksiklerimi tamamladım. Doğru

Yurtdışına çıkmak için pasaport ve vize başvurusunda bulundum. Yanlış