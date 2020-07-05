Kamyon tiyatrosuna Anadolu’da büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) 42 yıl sonra yeniden Anadolu yollarında. Anadolu'nun en ücra köşelerine TIR ve kamyonlarla giden DT ilk durağı Erzincan oldu. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen Oz Büyücüsü adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı. Erzincan'ın ardından Tunceli'nin Pülümür ve Pertek ilçeleri ile Erzurum, Ağrı ve Bingöl'de olacak tiyatro, 15 Ağustos'a kadar sürecek. Oyunlar 25 il ve 57 ilçede 50 gün sahnelenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunları sergileyecekler" dedi.