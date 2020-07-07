Birçok nasıl yazılır? Birçok doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile birçok doğru yazımı

Günümüzde yazımı doğru sanılarak hatalı yazılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Özellikle birleşik kelimelerin yazılışı konusunda sık sık hataya düşülür. Bu nedenle de bilgi kirliliği oluşur. Birçok kelimesi de en sık yazımı yanlış yazılan sözcüklerden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için hazırladığımız haberimizde birçok kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde kullanılmış örneklere ulaşabilirsiniz. TDK'ye göre Birçok nasıl yazılır, birleşik mi, ayrı mı yazılır gibi sorularınızın cevabını öğrenmek için ayrıntıları inceleyeniz.

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Bir çok mu, birçok mu olarak farklı farklı yazılan bu kelimenin doğru yazımı konusunda bu haberi okuduktan sonra detaylı bilgi sahibi olabileceksiniz. TDK'ye göre birçok doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru örneklere ulaşabileceksiniz. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre ayrıntılar şöyle;

BİRÇOK BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'birçok' birleşik olarak yazılır. Türk Dil Kurumu'nın sıkça karşılaşılan yanlış kelimeler köşesinde yer alır. Sözlü olarak gün içinde sıkça kullandığımız kelimeyi günlük hayattaki konuşmalarımızda da sık sık yazmaktayız.

BİRÇOK İLE İLGİLİ CÜMLE ÖRNEKLERİ

Birçok kişinin kaldıramadığı ağırlığı tek seferde kaldırarak herkesi şoke etti. Doğru

Okulda bir çok arkadaşım derslerine çalışmayarak sınavdan kötü not aldı. Yanlış

Avrupa'da boy gösteren birçok takımın içinde temsilcilerimiz de yer alıyor. Doğru

Sınavda bir çok soruda kararsız kaldığım için soru kitapçığını boş bıraktım. Yanlış

Almanya'da yaşayan birçok Türk vatandaşımız bulunuyor. Doğru

Bir çok defa uyarmamıza rağmen hala aynı hataları tekrar ediyor. Yanlış