Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Her Gün Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden hizmete sunduğu çevrimiçi sözlük ile tüm kelimelerin doğru yazılışını sorgulama şansı tanıyor. Türkçe'de yapılan yazım hataları ise bu sayede en aza indirilmeye çalışılıyor. Başlıca yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında her gün sözcüğü de yer alıyor. Her gün nasıl yazılır sorusuna cevap arayarak yazım hatası yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Türk Dil Kurumu'na göre her gün doğru yazılışı için ayrıntıları inceleyiniz. TDK yazımı her gün birleşik mi ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı ve cümle içinde örnekleri!

Her Gün Nasıl Yazılır?

Her gün kelimesinin doğru yazılışını merak edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar her gün doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilecekler. TDK'ye göre her gün sözcüğünün doğru yazılışı şöyle;

TDK Yazımı Her Gün Mü Hergün Mü?

TDK'ye göre ''her gün'' ayrı olarak yazılmalıdır. Birleşik yazarak hata yapan birçok kişi bulunmaktadır.

Her gün (doğru kullanım)

Hergün (hatalı kullanım)

Her Gün Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Her gün aynı saatte ve aynı mekânda buluşmaktan hiç vazgeçmemişler. Doğru

Neden her gün okula geç kalıyorsun? Yanlış

Bu sorunlar ile her gün uğraşmaktan bıktım. Doğru