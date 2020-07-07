Her şey nasıl yazılır? Her şey doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile herşey doğru yazımı

Günlük hayatımızda sosyal medyada çok uzun süreler vakit geçirmekteyiz. Geçirdiğimiz sürenin büyük bir kısmını mesajlaşarak geçirirken, sosyal medyada paylaşım yapmadan da duramayız. Yazılan mesajlar ve yapılan paylaşımlarda yazım yanlışlarına da sık sık düşmekteyiz. Bu nedenle de istemeden de olsa bilgi kirliliğine neden oluruz. 'Her şey'' sözcüğünün yazımı da bu konuda en çok kararsız kaldığımız kelimelerden birisidir. Her şey nasıl yazılır sorusuna cevap arayan kişiler detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirler. TDK ile herşey nasıl yazılır sorusunun cevabı ve cümle içerisinde doğru örnekler sabah.com.tr'de.

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde ''her şey'' yazılışı en çok sorgulanan sözcüklerin en başında yer alıyor. En sık karıştırılan kelimelerden birisi olan her şey sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içerisinde yer verilmiş doğru örnekleri buradan öğrenebileceksiniz.

HER ŞEY BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'her şey' ayrı olarak yazılır. Günümüzde genellikle birleşik olarak yazılmaktadır.

Her şey (doğru yazımı)

Herşey (hatalı yazımı)

HER ŞEY DOĞRU YAZIMI İLE İLGİLİ CÜMLE ÖRNEKLERİ

Her şey ne kadar zor olsa da bu işin üstesinden birlikte geleceğiz. Doğru

Tam herşey bitti dediğimiz anda son dakika golü ile galibiyeti getirdi. Yanlış

Her şey bir yana sen bir yana… Doğru