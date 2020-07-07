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Nasıl Yazılır? Yazımı Heryer Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı

Son yıllarda yazım hatalarında bir hayli artış görülmüştür. Türkçe’de yazımı hatalı kullanılan kelimeler arasında ‘’’’ sözcüğü de yer alır. Her yer doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ve yazım hatası yapmak istemeyenler her yer nasıl yazılır sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecek. Türk Dil Kurumu’ndan alınan bilgilere göre her yer birleşik mi ayrı mı yazılır? yazımı her yer mi, heryer mi? İşte doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış örnekler!

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:02 ABONE OL
Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Heryer Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım hatalarının son yıllarda giderek arttığı gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonların piyasaya sunulması, çeşitli sosyal medya platformlarının ortaya çıkması bu sorunun ana nedenidir. Günün büyük bir bölümünü telefonları ile geçirenler kitap okumayı da ihmal etmektedir. Kitap okumanın azalması ise yazım hatalarının başlıca faktörlerinden birisidir. Türk Dil Kurumu ise bu noktada yazım hatalarını en az seviyeye indirebilmek için kelimelerin doğru yazılışını sorgulama şansı tanıyor. En çok sorgulanan kelimelerden birisi de ''her yer'' olarak dikkat çekiyor. Peki, her yer nasıl yazılır? TDK yazımı her yer birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK'ye göre her yer doğru yazılışı!

Her Yer Nasıl Yazılır?

Bu soru özellikle yazım hataları konusunda titiz olan ve sözcüğü yanlış kullanmak istemeyenler tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre her yer nasıl yazılır sorusuna aşağıda yer verdik.

TDK Yazımı Her Yer Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yapılan sorgulamalar sonucunda ''her yer'' olarak önümüze çıkmaktadır. Bu kelime ayrı şekilde yazılır.

Her yer (doğru kullanım)

Heryer (hatalı kullanım)

Her Yer Doğru Yazılışı

Nereye gidersem gideyim her yerde seni görüyorum. Doğru

Her yerde ayrı bir hatıramız var. Bu hataları gördükçe özlemin giderek artıyor. Yanlış

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