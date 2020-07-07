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Nasıl Yazılır? Sözlük Yazımı Herhangi Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazılışı

’nun resmi internet sitesi üzerinden en çok sorgulama yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. nasıl yazılır sorusuna cevap almak için sorgulama yapanlar bu kelimenin ve diğer tüm sözcüklerin doğru yazılışlarına ulaşma imkânı vardır. Yazım hatasına düşmek istemeyenler herhangi doğru yazılışına bu başlık altında da ulaşabilecekler. yazımı herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır diyerek kararsız kalanlar sözcüğün cümle içinde doğru kullanımına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilir. İşte TDK’ye göre herhangi doğru yazılışı!

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:00 ABONE OL
Herhangi Nasıl Yazılır? TDK Sözlük Yazımı Herhangi Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazılışı

Türkçe'de birçok kelimenin yazımında hata yapılmaktadır. Yapılan hatalar ise bilgi kirliliği oluşturup kulaktan kulağa yayılmaktadır. Türk Dil Kurumu, bu noktada resmi internet sitesinden sunduğu çevrimiçi sözlük ile tüm kelimeleri sorgulama imkânı tanıyor. En çok sorgulama yapılan sözcükler arasında herhangi nasıl yazılır sorgusu da bulunuyor. Herhangi doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımına aşağıdan da ulaşabilirsiniz. Peki, TDK yazımı herhangi birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Herhangi Nasıl Yazılır?

Herhangi doğru yazılışı için sorgulama yapanlar doğru yerdeler. Türk Dil Kurumu üzerinden bu sözcüğün doğru yazımına ulaşabileceğiniz gibi bu başlık altından da herhangi doğru yazımı konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

TDK Yazımı Herhangi Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır?

TDK'ye göre ''herhangi'' olarak yazılmalıdır. Ayrı olarak yazıldığını düşünüp hata yapan birçok kişiye rastlanır.

Herhangi (doğru kullanım)

Her Hangi (hatalı kullanım)

Herhangi Doğru Yazılışı

Herhangi bir konu seçip üzerinde tartışma yapmaya başladık. Doğru

Bu olay her hangi birinin kulağına kesinlikle gitmemeli. Yanlış

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Herhangi Nasıl Yazılır? TDK Sözlük Yazımı Herhangi Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazılışı
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