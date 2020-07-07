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nasıl yazılır? İyi ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? ile doğru yazımı

Türk Dil Kurumu, yazım hatalarını en aza indirebilmek ve en sık yapılan yanlışların doğrusunu öğretebilmek için resmi internet sitesinden hizmet vermektedir. ‘’ kelimesi de yine birçok kişinin karıştırarak yanlış yazdığı sözcüklerin başında yer alır. Bu kelimeyi cümle içerisinde kullanmadan önce doğru yazılışı hakkında net bilgiye ulaşmak isteyenler doğru yerdeler. , iyi ki birleşik mi, ayrı mı yazılır gibi soruların cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte iyi ki kelimesi cümle içerisinde doğru yazılmış örnekleri!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:10 Son Güncelleme: 7.7.2020 08:10 ABONE OL
İyi ki nasıl yazılır? İyi ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazımı

Yazım yanlışları bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. En temel problemi ise kitap okuma alışkanlığının olmamasıdır. Kitap okudukça kelime dağarcığımız genişler ve doğru yazılışları da zihnimizde yer eder. Bu anlamda yazım hatası yapmamak için bol bol kitap okumamız gerekir. İyi ki kelimesinin yazılışı da en sık düşülen hatalardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde de sık sık sorgulamalar yapılır. İyi ki nasıl yazılır ve iyi ki birleşik mi, ayrı mı yazılır gibi sorularınızın yanıtını buradan da öğrenebilirsiniz.

İYİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre iyi ki sözcüğünün doğru yazımını burada sizler için derledik. Aynı zamanda iyi ki ile ilgili cümle içerisinde doğru ve yanlış kullanılmış örneklere de bu başlık altından göz atabileceksiniz.

İYİ Kİ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

İyi ki sözcüğü ayrı olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi sık sık birleşik olarak yazılmış şekilde görmekteyiz.

İYİ Kİ NE DEMEK?

Sevinilecek bir durum ki, güzel bir rastlantı olarak.

İyi ki (Doğru kullanım)

İyiki (Yanlış kullanım)

İYİ Kİ DOĞRU YAZIMI CÜMLE ÖRNEKLERİ

Seninle iyi ki diyeceğimiz ne çok hatıra biriktirmişiz. Doğru

Akşam yemeği için rezervasyonu iyiki iptal etmişiz. Yanlış

İyi ki maç öncesi sıkı antrenman yaptık. Doğru

İyiki seni tanımışım ve bir ömür birlikte geçirmeye karar vermişim.

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İyi ki nasıl yazılır? İyi ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazımı
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