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Bu hafta 3 film vizyona girecek

Türkiye'de açık olan sinema salonlarında bu hafta daha önce izleyici ile buluşmuş 3 yerli film vizyona girecek.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 01:10 ABONE OL
Bu hafta 3 film vizyona girecek
Dram türündeki "Nuh Tepesi", komedi filmi "Zengo" ve korku türündeki "Araf 4: Meryem" ikinci kez izleyici ile buluşacak

Cenk Ertürk'ün yönetmenliğini yaptığı; Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun rol aldığı "Nuh Tepesi" ikinci kez izleyici ile buluşacak.

2019 yapımı film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir adamın, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

- "Zengo"

Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğini üstlendiği "Zengo" ikinci kez vizyona gerecek olan haftanın bir diğer filmi.

Başrollerinde Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı'nın oynadığı film; kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bir kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini anlatıyor.

- "Araf 4: Meryem"

Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen ve Damla Özovalı'nın rol aldığı korku filmi "Araf 4: Meryem"; çiçeği burnunda bir öğretmen ile aynı evde kaldığı arkadaşının başından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.

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Bu hafta 3 film vizyona girecek
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