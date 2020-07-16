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ve sözleri: türküsü kolay akorları

Türk müziğinde efsaneleşmiş ve anonim olan bir şarkıdır. Bu nedenle de Gesi Bağları türküsü neredeyse her alanda dinlenmektedir. Ayrıca bu türküyü gitar veya başka bir enstrümanı çalarak söylemek isteyen vatandaşlar ve ritim türünü araştırıyor. Peki, bu türkü nasıl çalınır ve Gesi Bağları akorları dizilişi nasıldır? Bu başlık altında, Gesi Bağları akor ve sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 21:30 ABONE OL
Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları

Gesi Bağları nda dolanıyorum türküsü bugüne kadar bir çok sanatçı tarafından seslendirildi ve halende amatör veya profesyonel olarak söyleniyor. Bu nedenle de oldukça popüler olan bu şarkının sözleri ve akorları müzikseverler tarafından araştırılıyor. Peki Gesi Bağları akor ve sözleri nasıl? Aşağıda, Gesi Bağları akor ve sözleri yer almaktadır. İster bu kolay akor ve tonda bu şarkıyı söyleyebilir ya da kendi tonunuza göre aşağıdaki akorlar referans alarak şarkının tonunu değiştire bilirsiniz…

GESİ BAĞLARI AKOR VE SÖZLERİ

Em                                 Am
Gesi bağlarında dolanıyorum
Am          Em       Am     F     Em
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum    
Am          Em      Am     F     Em
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum    

Em                                 Am
Bir tek selamına güveniyorum
Am              Em         Am      F     Em
Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim  
Am                    Em       Am           F     Em
Derdimden anlamaz, ben o yari neyleyim  

Em                                    Am
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Am                        Em      Am             F     Em
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var   
Am                       Em       Am             F     Em
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var   

Em                                      Am
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Am                 Em    Am           F     Em
Atma garip anam beni dağlar ardına
Am                   Em     Am              F     Em
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

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Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları
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