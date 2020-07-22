Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti

Yazar Gültekin'in vefatı üzerine çok sayıda taziye mesajları ve paylaşım geldi.

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gültekin'in vefat haberini aldığını ve üzüldüğünü dile getirerek, "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK DERGİNİNİ KURUCUSUYDU

Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

ESERLERİ

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

ALTUN: GÜZEL ADAMDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ssoyal medya hesabından Gültekin için taziye mesajında bulundu.

Altun mesajında "Yazar Asım Gültekin'in ölüm haberini aldım şimdi. Çok üzüldüm. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BÜLENT TURAN: GİTTİ DERVİŞİMİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gültekin'in vefatıyla ilgili "Vah; gitti dervişimiz Asım Gültekin. Mevlam Rahmet Eylesin..." dedi.

OKUR DERGİ

Dergimizin yayın danışmanı, kıymetli büyüğümüz Asım Gültekin'i ahirete uğurladık. Biz güzel bir hayat yaşadığına şahidiz. Allah rahmet eylesin.

DİYANET RADYO

Radyomuz'da yayınlanan 'Okuma Notları' programını hazırlayan ve sunan; Yazar #AsımGültekin Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.