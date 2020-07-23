Bir Gün Nasıl Yazılır? Doğru Yazımı Birgün Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? TDK ile Doğru Yazılışı

Yazım hataları ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşırız. Yapılan hataların çoğalması bilgi kirliliğini arttırırken, bu hataların önüne geçmek için ise kitap okunması tavsiye edilir. Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden bir gün nasıl yazılır sorusunun cevabı da sıkça sorgulanan konulardan birisi olarak dikkat çeker. Bir gün birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar sözcüğün doğru yazımı ve cümle içinde örneklerine aşağıdan ulaşabilirler. TDK yazımı bir gün doğru yazılışı nasıldır? Bir gün nasıl yazılır?

Bir Gün Nasıl Yazılır?

Dilimizden düşürmediğimiz kelimelerden bir tanesi olan bu sözcük, hatalı olarak yazılabiliyor. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de ön sıralarda yer alıyor. Bir gün sözcüğünün doğru yazılışına aşağıdan göz atabilirsiniz.

TDK Yazımı Bir Gün Mü, Birgün Mü?

Türk Dil Kurumu'na göre 'bir gün' ayrı olarak yazılmalıdır. Gününüzde bu sözcüğe birleşik olarak sıkça rastlarız.

Bir Gün Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Senin bir gün daha yan yana oturamam. Doğru

Birgün olsun seni mutsuz etmedim. Yanlış