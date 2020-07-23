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? Yazımı Herkes Mi, Herkez Mi? Doğru Yazılışı

Türkçe’de karşımıza çıkan yazım hatalarından bir tanesidir. Yazılışı konusunda birçok kişinin kararsız kaldığı herkes sözcüğünün doğru yazımı sorgulanıyor. ’nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer alan herkes sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Türk Dil Kurumu’na () göre herkez mi, herkes mi şeklinde yazılır? İşte herkes kelimesinin doğru yazılışı

Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:23 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:23 ABONE OL
Herkes Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herkes Mi, Herkez Mi? Herkes TDK Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Özellikle kitap okumayan kişilerde daha sık görülen bu hatalar bilgi kirliliğini de beraberinde getirir. Türk Dil Kurumu, bu noktada resmi internet sitesinden hizmete sunduğu çevrimiçi sözlük üzerinden tüm kelimeleri sorgulama imkanı tanıyor. TDK ile sorgulanan kelimelerden birisi de herkes sözcüğüdür. TDK yazımı herkes mi, herkez mi diye düşünüp kararsız kalanlar doğru yerdeler. Peki, herkes nasıl yazılır? İşte bu sözcüğün cümle içinde doğru yazılışı!

Herkes Nasıl Yazılır?

Dilimizden düşürmediğimiz kelimelerden bir tanesidir. Yazılışı konusunda ise birçok kişi hata yapmaktadır. Kelimenin doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar ise herkes nasıl yazılır sorusuna cevap arıyor. TDK'ye göre herkes sözcüğünün doğru yazılışı şöyle;

TDK Yazımı Herkes Mi, Herkez Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre ''herkes'' şeklinde yazılması gerekir. Herkez yazarak hataya düşen birçok kişi vardır.

Herkes Doğru Yazılışı

Herkes rakibi desteklese de bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Doğru

Neden herkez bu konu hakkındaki fikirlerini açıkça belirtmiyor? Yanlış

Herkesin önünde yaptığın bu hareket oldukça yanlıştı. Doğru

Herkez yanlış bir sen doğrusun. Yanlış

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Herkes Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herkes Mi, Herkez Mi? Herkes TDK Doğru Yazılışı
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