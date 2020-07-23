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Hiçbir Nasıl Yazılır? Yazımı Hiçbir Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte TDK Doğru Yazılışı

Günümüzün temel problemlerinden birisi olan yazım hataları kitap okuma alışkanlığının azalması ile daha da yükseldi. Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere olan ilgi kitap okuma oranını da düşürdü. hataları en aza indirmek için resmi internet sitesinden sunduğu hizmet ile tüm kelimelerin doğru yazılışını sorgulama imkânı sunuyor. Bu noktada hiçbir nasıl yazılır sorusu da araştırılıyor. yazımı hiçbir mi, mi diye düşünerek kararsız kalanlar aşağıdan en doğru bilgiye ulaşabilirler. Peki, TDK’ye göre hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:24 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:24 ABONE OL
Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Hiçbir Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte TDK Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden sunduğu çevrimiçi sözlük hizmeti ile yazım hatalarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu noktada tüm kelimelerin doğru yazılışını sorgulama imkânı tanıyor. Hiçbir nasıl yazılır sorusunun cevabı ise en çok yapılan sorgulamalar arasında yer alıyor. TDK yazımı hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar doğru yazılışa bu başlık altından da ulaşabilecekler. Peki, TDK'ye göre hiçbir mi, hiç bir mi?

Hiçbir Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun sunduğu çevrimiçi sözlük ile yapılan sorgulamalar arasında ''hiçbir'' kelimesi de yer alıyor. Hem birleşik hem de ayrı olarak karşımıza çıkan bu kelimenin doğru yazılışı konusunda kararsız kalınıyor.

Hiçbir Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Hem birleşik hem de ayrı olarak karşımıza çıkan kelimelerden birisi olan ''hiçbir'' sözcüğü birleşik olarak yazılmalıdır.

Hiçbir (doğru kullanım)

Hiç bir (hatalı kullanım)

TDK Yazımı Hiçbir Mi, Hiç Bir Mi?

Hiçbir güç beni bu yoldan döndüremez. Doğru

Hiç bir neden yokken neden sınıfı terk ettin? Yanlış

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Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Hiçbir Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte TDK Doğru Yazılışı
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