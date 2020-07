Dolu Kadehi Ters Tut Yapma Nolursun akor ve sözleri burada! Yapma Nolursun kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan Yapma Nolursun bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde çalınması da oldukça yaygın! Yapma Nolursun akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yapma Nolursun şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

YAPMA NOLURSUN AKOR

Em D C Ananas gibi, ahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabi Em D C Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri, inan ki, inan ki Em D C Denedin bizi ruhumun ikizi, sandım aynı parmaklarımızın izi Em D C Seni gördüğümde vurdu bir kalp krizi, inan ki, inan ki Em D C Yaramaz kedi, yok ki tabi dili, nasıl söyler ki sana olanı biteni Em D C Yokluğunda kaldım ben bir kemik, bir deri, inan ki, inan ki C D Zor, çok zor x2 Em Am Em Am Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Em Am C D Bana ihtiyacın olursa, sarıl ona elbet unutursun Em D C Dediler "Seni sordu yine biri, kalbi masmavi denizler gibi" Em D C Bunu duyduğumda ben öldüm bir nevi, inan ki, inan ki Em D C Sıcacık teni, kıvrımlı beli, nasıl unuturum ki boynundaki o beni Em D C Bunlar yine başımı döndürmemeli, ah zor ki, inan ki Em D C Dönemem geri, olmalıyım deli, girmişse kalbine bambaşka biri Em D C Hatırımda gittiğin gün dün gibi, inan ki, inan ki C D Zor, çok zor

Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)