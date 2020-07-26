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ve sözleri burada! Yapma Nolursun kolay akor ve orijinal ton

şarkısı gitar ile nasıl çalınır? ’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Yapma Nolursun şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel olarak müzik ile ilgilenen gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Yapma Nolursun ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Yapma Nolursun akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 20:52 ABONE OL
Dolu Kadehi Ters Tut Yapma Nolursun akor ve sözleri burada! Yapma Nolursun kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan Yapma Nolursun bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde çalınması da oldukça yaygın! Yapma Nolursun akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yapma Nolursun şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

YAPMA NOLURSUN AKOR

Em                    D                          C
Ananas gibi, ahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabi
          Em                              D              C
Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri, inan ki, inan ki
Em                    D                             C
Denedin bizi ruhumun ikizi, sandım aynı parmaklarımızın izi
        Em                             D          C
Seni gördüğümde vurdu bir kalp krizi, inan ki, inan ki
Em                                    D                     C
Yaramaz kedi, yok ki tabi dili, nasıl söyler ki sana olanı biteni
            Em                              D             C
Yokluğunda kaldım ben bir kemik, bir deri, inan ki, inan ki
C             D
Zor, çok zor

x2
Em        Am             Em                    Am
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Em     Am                 C              D
Bana ihtiyacın olursa, sarıl ona elbet unutursun

Em                             D                        C
Dediler "Seni sordu yine biri, kalbi masmavi denizler gibi"
           Em                    D              C
Bunu duyduğumda ben öldüm bir nevi, inan ki, inan ki
Em                               D                            C
Sıcacık teni, kıvrımlı beli, nasıl unuturum ki boynundaki o beni
       Em                           D              C
Bunlar yine başımı döndürmemeli, ah zor ki, inan ki
Em                             D                          C
Dönemem geri, olmalıyım deli, girmişse kalbine bambaşka biri
          Em                     D              C
Hatırımda gittiğin gün dün gibi, inan ki, inan ki
C          D
Zor, çok zor
Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

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Dolu Kadehi Ters Tut Yapma Nolursun akor ve sözleri burada! Yapma Nolursun kolay akor ve orijinal ton
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