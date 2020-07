Duman Bekle Dedi Gitti akor ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Bekle Dedi Gitti şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Bekle Dedi Gitti akorları da oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Bekle Dedi Gitti kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte binlerce müziksever tarafından merakla araştırılan, Duman şarkısı Bekle Dedi Gitti akorları ve şarkı sözleri...

BEKLE DEDİ GİTTİ AKOR

Em Am Bekle dedi gitti ben beklemedim | B7 Em O da gelmedi ya | NAKARAT Em Ölüm gibi bir şey | Am B7 Em Oldu ama ama ama kimse ölmedi | Em Am B7 Em Aşk ateşi yanar yanar söner mi Em Am B7 Em Gönül yarası bir gün geçer mi Em Am B7 Em Öyle sevdim içim dışım enerji Em Am B7 Em Dur bakalım döner belki NAKARAT Em Am B7 Em Eğer başını alıp kaçıp giderse Em Am B7 Em Olur da bir gün beni terk ederse Em Am B7 Em Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez Em Am B7 Em Gitsin bakalım kolaysa öyle NAKARAT Em Am B7 Em Ah bebeğim beni ne çok severdi Em Am B7 Em Ruh ikizim canım derdi Em Am B7 Em Ne oldu şimdi bu aşk böyle biter mi Em Am B7 Em Dur bakalım döner belki NAKARAT

