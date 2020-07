Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

Gesi Bağları nda dolanıyorum türküsü bugüne kadar bir çok sanatçı tarafından seslendirildi ve halende amatör veya profesyonel olarak söyleniyor. Bu nedenle de oldukça popüler olan bu şarkının sözleri ve akorları müzikseverler tarafından araştırılıyor. Peki Gesi Bağları akor ve sözleri nasıl? Aşağıda, Gesi Bağları akor ve sözleri yer almaktadır. İster bu kolay akor ve tonda bu şarkıyı söyleyebilir ya da kendi tonunuza göre aşağıdaki akorlar referans alarak şarkının tonunu değiştire bilirsiniz…

GESİ BAĞLARI AKOR VE SÖZLERİ

Em Am Gesi bağlarında dolanıyorum Am Em Am F Em Yitirdim yarimi, aman aranıyorum Am Em Am F Em Yitirdim yarimi, aman aranıyorum Em Am Bir tek selamına güveniyorum Am Em Am F Em Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim Am Em Am F Em Derdimden anlamaz, ben o yari neyleyim Em Am Gesi bağlarında üç top gülüm var Am Em Am F Em Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var Am Em Am F Em Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var Em Am Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Am Em Am F Em Atma garip anam beni dağlar ardına Am Em Am F Em Kimseler yanmasın anam yansın derdime