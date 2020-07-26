Nilüfer Caddelerde Rüzgar akor ve şarkı sözleri burada! Caddelerde Rüzgar kolay akor

Türk müziğindeki efsane şarkılar arasındaki yerini alan Nilüfer Caddelerde Rüzgar şarkısı milyonlar tarafından dinlendi. Bu şarkıyı sadece dinlemekle kalmayıp aynı zamanda çalmak isteyen vatandaşlar Caddelerde Rüzgâr akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Aslında Caddelerde Rüzgâr gitar ile çok kolay bir şekilde çalınabiliyor. Peki, bu sevilen şarkı Caddelerde Rüzgar Akorları nasıl diziliyor? Bu başlık altında Nilüfer'e ait Caddelerde Rüzgâr akor ve sözlerini bulabilir gitarınızla kolayca çalabilirsiniz. İşte, Nilüfer Caddelerde Rüzgâr akorları...

NİLÜFER CADDELERDE RÜZGAR AKOR

Bm Caddelerde rüzgar aklımda aşk var F# Gece yarısında eski yağmurlar Bm Şarkı söylüyorlar sessiz usulca F# Bm Özlediğim şimdi çok uzaklarda Bm Deli dolu günler hayat güzeldi F# Kahkahalarıyla günler geçerdi Bm Ellerim uzanmaz dokunamam ki F# Bm Özlediğim şimdi çok uzaklarda Em O da özlüyormuş benim bir tanem Bm Çok üşüyormuş ben olmayınca F# Bm Öyle yazıyor son mektubunda

Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul, Cihangir' de dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım'ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu'nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır. Biri babasının ilk evliliğinden, ikisi ikinci evliliğinden olmak üzere Orhan, Tevfik adlarında iki abisi ve Gülsevin adında bir ablası vardır.