Haluk Levent Akdeniz Akşamları akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan ve yaz akşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Akdeniz Akşamları bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda dinlenmesinin yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde, hem amatör hem de profesyonel olarak gitar çalınması ve seslendirilmesi de oldukça yaygın! Akdeniz Akşamları akor ve sözleri aşağıda yer almaktadır. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Akdeniz Akşamları şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…
Am G F E Akdeniz aksamlari bir baska oluyor Am G F E Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska Am G F E Sahilde insanlar kolkola simsicak Am G F E Cosmamak elde mi böyle bir aksamda Am G F E Iste ben böyle bir aksamda asik oldum Am Asik oldum
Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma
Em D C B Akdeniz aksamlari bir baska oluyor Em D C B Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska Em D C B Sahilde insanlar kolkola simsicak Em D C B Cosmamak elde mi böyle bir aksamda Em D C B Iste ben böyle bir aksamda asik oldum Em Asik oldum
Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor