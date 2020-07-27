Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Haluk Levent Akdeniz Akşamları akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

akor ve şarkı sözleri burada! Yaz akşamlarının ve tatil kasabalarının vazgeçilmezi, ’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Akdeniz Akşamları şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Akdeniz Akşamları akor ve şarkı sözleri nasıl? Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel olarak müzik ile ilgilenen gitaristlere kadar her müzisyenin gitar ile kolayca çalabileceği Akdeniz Akşamları akor ve sözleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte Akdeniz Akşamları akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 02:04 Son Güncelleme: 28.7.2020 02:06 ABONE OL
Haluk Levent Akdeniz Akşamları akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan ve yaz akşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Akdeniz Akşamları bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda dinlenmesinin yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde, hem amatör hem de profesyonel olarak gitar çalınması ve seslendirilmesi de oldukça yaygın! Akdeniz Akşamları akor ve sözleri aşağıda yer almaktadır. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Akdeniz Akşamları şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

AKDENİZ AKŞAMLARI AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ (ORİJİNAL TON)

Am       G           F       E 
 Akdeniz aksamlari bir baska oluyor
    Am          G           F       E
 Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska
     Am      G       F      E
 Sahilde insanlar kolkola simsicak
      Am       G       F       E
 Cosmamak elde mi böyle bir aksamda
 
      Am        G       F        E    
 Iste ben böyle bir aksamda asik oldum 
        Am
 Asik oldum

Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma

AKDENİZ AKŞAMLARI AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ (KOLAY İKİNCİ TON)

Em       D             C        B 
Akdeniz aksamlari bir baska oluyor
 Em          D         C              B
Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska
    Em        D      C          B
Sahilde insanlar kolkola simsicak
    Em       D         C        B
Cosmamak elde mi böyle bir aksamda

    Em            D      C         B    
Iste ben böyle bir aksamda asik oldum
         Em
Asik oldum

Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor

ARKADAŞINA GÖNDER
Haluk Levent Akdeniz Akşamları akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA