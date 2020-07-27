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akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yaramızda Kalsın akorları kolay ve baresiz

Türk müziğinin efsaneleşen parçaları arasında yer alan akor ve şarkı sözleri, birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Kolay giyar akorları ile çalmaya müsait olan Yaramızda Kalsın şarkısı, hem amatör hem de profesyonel olarak müzikle ilgilenen gitaristler tarafından araştırılıyor. Peki, Yaramızda Kalsın şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Yaramızda Kalsın akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, ait sevilen şarkı Yaramızda Kalsın hakkında detaylar ve Yaramızda Kalsın akorları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:09 Son Güncelleme: 27.7.2020 22:09 ABONE OL
Yaramızda Kalsın akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yaramızda Kalsın akorları kolay ve baresiz

Milyonların hayatında en az bir kere duyduğu Yaramızda Kalsın şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Yaramızda Kalsın şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Yaramızda Kalsın kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Onur Can Özcan şarkısı Yaramızda Kalsın akorları ve şarkı sözleri...

ONUR CAN ÖZCAN YARAMIZDA KALSIN AKOR

Am
İki yalnız bir doğru edebilirdik
                                         G
Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz
Dm                                      Am
Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil
F                                 E     Am     F  G  Am
Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz

F                                 Am
Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan
F                                Dm
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
Am                   G        F                                
Bu bir soygundur der gibi bakan
Em                             F     
Gözlerinden artık gider gibiyim
Dm                         Am
Gözlerinden artık gider gibiyim

Am
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
Em                            G
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
F                              Am                                G   
Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı
F                     Em    F                Am  
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece

Tekrar B

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan müzisyenler arasında yer alan Onurcan Özcan özellikle "Yalnızlığın Ezgisi" şarkısıyla geniş kitlelere erişti. Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

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Onurcan Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

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Yaramızda Kalsın akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yaramızda Kalsın akorları kolay ve baresiz
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