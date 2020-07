‘Rüzgar Gibi Geçti’ filminin yaşayan son yıldızı da öldü

Hollywood'un altın çağının son kadın starlarından, 1939 yapımı "Gone with the Wind" (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolü ile gönüllerde taht kuran oyuncu Olivia de Havilland, 104 yaşında hayatını kaybetti. The Hollywood Reporter dergisinin haberine göre, Havilland, son 60 yıldır yaşadığı Paris'teki evinde hayata gözlerini yumdu. Havilland, 10 dalda Oscar kazanan "Rüzgar Gibi Geçti" filminde Scarlett O'Hara'nın âşık olduğu Ashley'nin evlendiği Melanie rolünü üstlenmişti. 5 kez Oscar'a aday olan efsanevi oyuncu, 1947'de "To Each His Own" ve 1949'da "The Heiress"teki performansıyla sinema dalındaki en prestijli ödülün sahibi oldu.