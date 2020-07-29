Cennetten Çiçek akor ve şarkı sözleri: Bilal Sonses ve Zehra Cennetten çiçek kolay akor

Cennetten Çiçek akor ve şarkı sözleri özellikle son dönemlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kısa sürede milyonlarca müziksever tarafından dinlenen Cennetten Çiçeki gitar ile çalmak isteyenler, akor dizilişlerini merak ediyorlar. Cennetten Çiçek şarkısına ait hem kolay akor hem de orijinal ton akorları vardır. Her iki versiyonda bu başlık altında yer almaktadır. Peki, Cennetten Çiçek akor ve şarkı sözleri nasıl? İşte, sevilen şarkının akoru ve şarkı sözleri…

Beni Sen İnandır akor ve sözleri: Sevilen şarkı Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz

CENNETTEN ÇİÇEK AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Bm G A Bir başıma koyup gitme yar, önümüzde baharlar var F#m Aldanma geçer ayazlar G Em A Sensiz bana dünya dar, kapanmıyor açtığın yaralar G F#m Hesabını sorar yaradan x2 Bm G Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum A F#m Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum G Em Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum yollarda A F#m Kaybolmuş bir gençliğim var da, alacaklıyım yıllardan Bm G A F#m

Cm akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda Cm akoru basma ve parmak duruşu