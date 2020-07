Aşk, Büyü vs. Altın Lale’yi kaptı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki törenle sahiplerini buldu. Yarışmalara 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film katıldı. Festival kapsamında 11 gün boyunca gösterimler hem müzenin Boğaz manzaralı terasında hem de "filmonline.iksv.org" üzerinde çevrimiçi yapıldı. Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Özgün Müzik" olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi. Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen "Altın Lale"yi Ümit Ünal'ın yönettiği "Aşk, Büyü vs." kazandı. Aynı zamanda "En İyi Senaryo Ödülü" de yine aynı filmle Ümit Ünal'ın oldu. Ulusal Yarışma'da "En İyi Film Ödülü", 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü"nü Orçun Behram'ın yönettiği "Bina" kazandı. Özel ödül 50 bin TL para ödülüyle desteklendi. "En İyi Yönetmen Ödülü", "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal'a verildi. "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolleriyle Selen Uçer ve Ece Dizdar kazandı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü "Körleşme" filmindeki rolüyle Fatih Al kazandı. "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü "Bina" filmiyle Engin Özkaya alırken, "En İyi Kurgu Ödülü"nü ise "Nasipse Adayız" filmiyle Ali Aga kazandı. "En İyi Özgün Müzik Ödülü" de "Bina" filmiyle Can Demirci'ye verildi."En İyi Kısa Film Ödülü"ne Arda Çiltepe'nin yönettiği Siyah Güneş filmi layık gördü. İstanbul Film Festivali'nde, 2013'te kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül verildi. 6 kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman "En İyi İlk Film Ödülü"nü kazanan "Bina" filminin yönetmeni Orçun Behram oldu.