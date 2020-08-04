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İntihaşk akor ve sözleri: İntihaşk akorları kolay ve baresiz

İntihaşk akorları burada! ’de son dönemlerde sahillerden kafelere kadar birçok yerde çalınan ve seslendirilen, İntihaşk şarkısının nasıl çalındığı müzik üretimi ile ilgilenen, her yaştan müziksever tarafından araştırılıyor. Pratik ve her gitar ile çalınabilen bir ritme sahip olan şarkının akorları da oldukça kolay. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz İntihaşk kolay akor ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte şarkısı İntihaşk akorları ve şarkı sözleri.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:49 ABONE OL
İntihaşk akor ve sözleri: Onur Can Özcan İntihaşk akorları kolay ve baresiz

Akustik müzik sektöründe çığır açan Onur Can Özcan İntihaşk şarkısıyla dinlenme rekoru kırdı. Radyo kanallarından eksik olmayan şarkı YouTube'da 14 milyona ulaştı. Müzikseverler aynu zamanda şarkının coverını yapan Feride Hilal Akın'ın videosuna da büyük ilgi gösterdi. Haliyle şarkının nasıl çalındığı birçok müziksever tarafından araştırılıyor. 20 Eylül 2016'da çıkan şarkı hâla en çok aranan aşk şarkıları arasında yer alıyor. Yaptığı birçok akustik parçayla büyük bir kitleye ulaşan Onur Can Özcan 3 Haziran 2018'de hayata gözlerini yumdu. Ölümünden sonra Merve Özbey, Ece Mumay, Haydar Yılmaz gibi birçok sanatçı Onur Can Özcan'ın şarkılarını seslendirmek için stüdyoya girdi. Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan şarkı birçok amatör ve profesyonel gitarist müziksever tarafından araştırılıyor. Peki İntihaşk gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Onur Can Özcan'a ait İntihaşk şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz

İNTİHAŞK AKOR

Em       D     C             D      Am
Yarın olmaz bugün,    yarım olmaz bütün
             Em
Benim ol bu gece
Em          D       C           D    Am
Yazı görse gözüm,     kışı unutmaz özüm
            Em
Bitmez bu gece

         C                   Em                   D     C
Ötesi mi var, yalnızlığı yalnız,        seninle aldattım
         Bm       C
Kıskandı yıldızlar
               Am               Em
Aşka inanmayanlara, seni anlattım
         C
Karardı ay

Em                                      D         C
Bırakın beni kendim giderim, alıştım artık yalnızlığa
                     D                       Am
Bildiğin gibi değilim,   sildiğin gibiyim hala
                        Em                    D        C
Seni sevmek intihar da,      sevmemek ihtimal bile değil
                    D                         Am
Aşk elbisesi en güzel, sende duruyor ama ne acı
                 Em
Terzin ben değilim
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İntihaşk akor ve sözleri: Onur Can Özcan İntihaşk akorları kolay ve baresiz
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