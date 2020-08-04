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Mühür ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün kolay ve baresiz | Mühür nasıl çalınır?

Mühür ve sözleri burada! ’de sahillerden kafelere kadar birçok yerde çalınan ve seslendirilen, Mühür şarkısının nasıl çalındığı müzik üretimi ile ilgilenen, gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan şarkının da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Mühür kolay akor ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte şarkısı Mühür’ün akorları ve şarkı sözleri.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:35 Son Güncelleme: 4.8.2020 14:37 ABONE OL
Mühür akor ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün akorları kolay ve baresiz | Mustafa Ceceli Irmak Arıcı Mühür nasıl çalınır?

Mühür Akor ve sözleri ile şarkıyı çalmak artık çok kolay! Son zamanların yükselen ismi Irmak Arıcı, bu sefer gücünü Mustafa Ceceli ile birleştirdi. Radyo kanallarında uzun süre zirveye oynayan Mühür YouTube'da 130 milyon görüntülenmeyi aştı. Haliyle şarkının nasıl çalındığı birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Irmak Arıcı ve Mustafa Ceceli başarılı bir parçaya imza attılar. 2019'un yaz aylarında çıkan şarkı hâla en çok aranan pop şarkıları arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli Irmak Arıcı işbirliğinin devam edeceği ise gelen haberler arasında.

Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan şarkı birçok amatör ve profesyonel gitarist müziksever tarafından araştırılıyor. Peki Mühür gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Mustafa Ceceli'ye ait Mühür şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

MUSTAFA CECELİ MÜHÜR AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Bm                         G
Duydum ki biri yar olmuş sana

Aşkın zehrolmuş bana

Sevdan cehennem
A                   Bm
Kalbin mesken oldu ama

            Bm
Ömrüm deme ona
      F#m    G           Em
Yandım yandım yandım Allah'ım
A        G        Em         Bm
Beni sana küstüren kadere ahdım
      F#m    G           Em
Yıllar yollar kaybım oldular
A       G
İhanetin mührü çözdü
  Em            Gmaj7
Hadi bana eyvallah

Bm   F#m  G  Em  A  G  Em  Bm

            Bm
Ömrüm deme ona
      F#m    G           Em
Yandım yandım yandım Allah'ım
A        G        Em         Bm
Beni sana küstüren kadere ahdım
      F#m    G           Em
Yıllar yollar kaybım oldular
A       G
İhanetin mührü çözdü
  Em            Gmaj7
Hadi bana eyvallah

MUSTAFA CECELİ MÜHÜR KOLAY AKOR

Am                         F
Duydum ki biri yar olmuş sana

Aşkın zehrolmuş bana

Sevdan cehennem
G                   Am
Kalbin mesken oldu ama

            Am
Ömrüm deme ona
      Em     F           Dm
Yandım yandım yandım Allah'ım
G        F        Dm         Am
Beni sana küstüren kadere ahdım
      Em     F           Dm
Yıllar yollar kaybım oldular
G       F
İhanetin mührü çözdü
  Dm            Fmaj7
Hadi bana eyvallah

Am   Em   F  Dm  G  F  Dm  Am

            Am
Ömrüm deme ona
      Em     F           Dm
Yandım yandım yandım Allah'ım
G        F        Dm         Am
Beni sana küstüren kadere ahdım
      Em     F           Dm
Yıllar yollar kaybım oldular
G       F
İhanetin mührü çözdü
  Dm            Fmaj7
Hadi bana eyvallah
Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz

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Mühür akor ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün akorları kolay ve baresiz | Mustafa Ceceli Irmak Arıcı Mühür nasıl çalınır?
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