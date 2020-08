Mühür akor ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün akorları kolay ve baresiz | Mustafa Ceceli Irmak Arıcı Mühür nasıl çalınır?

Mühür Akor ve sözleri ile şarkıyı çalmak artık çok kolay! Son zamanların yükselen ismi Irmak Arıcı, bu sefer gücünü Mustafa Ceceli ile birleştirdi. Radyo kanallarında uzun süre zirveye oynayan Mühür YouTube'da 130 milyon görüntülenmeyi aştı. Haliyle şarkının nasıl çalındığı birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Irmak Arıcı ve Mustafa Ceceli başarılı bir parçaya imza attılar. 2019'un yaz aylarında çıkan şarkı hâla en çok aranan pop şarkıları arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli Irmak Arıcı işbirliğinin devam edeceği ise gelen haberler arasında.

Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan şarkı birçok amatör ve profesyonel gitarist müziksever tarafından araştırılıyor. Peki Mühür gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Mustafa Ceceli'ye ait Mühür şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

MUSTAFA CECELİ MÜHÜR AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Bm G Duydum ki biri yar olmuş sana Aşkın zehrolmuş bana Sevdan cehennem A Bm Kalbin mesken oldu ama Bm Ömrüm deme ona F#m G Em Yandım yandım yandım Allah'ım A G Em Bm Beni sana küstüren kadere ahdım F#m G Em Yıllar yollar kaybım oldular A G İhanetin mührü çözdü Em Gmaj7 Hadi bana eyvallah Bm F#m G Em A G Em Bm Bm Ömrüm deme ona F#m G Em Yandım yandım yandım Allah'ım A G Em Bm Beni sana küstüren kadere ahdım F#m G Em Yıllar yollar kaybım oldular A G İhanetin mührü çözdü Em Gmaj7 Hadi bana eyvallah

MUSTAFA CECELİ MÜHÜR KOLAY AKOR

Am F Duydum ki biri yar olmuş sana Aşkın zehrolmuş bana Sevdan cehennem G Am Kalbin mesken oldu ama Am Ömrüm deme ona Em F Dm Yandım yandım yandım Allah'ım G F Dm Am Beni sana küstüren kadere ahdım Em F Dm Yıllar yollar kaybım oldular G F İhanetin mührü çözdü Dm Fmaj7 Hadi bana eyvallah Am Em F Dm G F Dm Am Am Ömrüm deme ona Em F Dm Yandım yandım yandım Allah'ım G F Dm Am Beni sana küstüren kadere ahdım Em F Dm Yıllar yollar kaybım oldular G F İhanetin mührü çözdü Dm Fmaj7 Hadi bana eyvallah

Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz