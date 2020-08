Bir Daha Akorları: Zeynep Bastık Bir Daha Akor ve Şarkı Sözleri

Zeynep Bastık Bir Daha Şarkısı 2020 yılının çok sevilen parçaları araısndaki yerini aldı. Bu şarkıyı sahillerde, cafelerde ya da yolculuklarda dinlemenin yanı sıra çalmak isteyenler de, Bir Daha akorları ve şarkı sözlerini araştırıyor. Bu şarkıyı gitar ile çalınarak söylemesi oldukça basit! Aşağıda, Zeynep Bastık'a ait sevilen eser Bir Daha kolay akorları ve şarkı sözleri yer alıyor. Şarkının akor dizilişlerini takip ederek, gitar ile çalabilir ve kolayca seslendirebilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK BİR DAHA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Em Am Em Am Zamansızlıktan hiç korkma, güzel şeyler gelsin aklına Em Sevgi ne diye sorsalar Am Bm Aşkı bana anlatsalar inanmam bir dakka D Em D Em Em Durmam sonunda, her şeyi söyledim, buydu hislerim D Em D Em Em İnatsa yüzüne bunları söyledim, korkum yok yok yok yok yok x2 Em Am Bm Am D Görmeseydim onu keşke bir kez bile üzülmezdim asla Em Am Bm Am D Söyleseydim en azından dur diye bir daha Em Am Bm Em Am Bm Bir daha x4

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Lise yıllarında İzmir'de R&B ve Rock üzerine Jackpot aldlı bir müzik grubu olan Zeynep Bastık, aynı dönemde Türkiye'nin İzmir şehrinde sahne alan Murat Dalkılıç ile bir arkadaş tavsiyesi ve yönlendirmesi sayesinde tanışmıştır. İstanbul'a gelip bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak "Lüzumsuz Savaş" isimli şarkısı ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra söz yazarlığını Murat Dalkılıç'ın yaptığı, kendi albümünden çıkış parçası olan "Fırça" şarkısı ile müzik dünyasına profesyonel anlamda adım atmıştır.

