Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Bir Daha Akorları: Zeynep Bastık Bir Daha Akor ve Şarkı Sözleri

: Bir Daha ve Şarkı Sözleri

1991 İstanbul doğumlu sanatçı 'a ait akorlar burada! Zeynep Bastık son zamanlarda birçok esere imza attı ve bu şarkılar arasında en popüler olanlardan bir tanesi de parçası. Dinlemekle kalmayıp bu şarkıyı çalmak isteyen amatör ve profesyonel müzisyenler, Zeynep Bastık Bir Daha ve şarkı sözlerini araştırıyor. Aşağıda, son zamanların başarılı sanatçısı Zeynep Bastık'a ait Bir Daha ve şarkı sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 20:24 ABONE OL
Bir Daha Akorları: Zeynep Bastık Bir Daha Akor ve Şarkı Sözleri

Zeynep Bastık Bir Daha Şarkısı 2020 yılının çok sevilen parçaları araısndaki yerini aldı. Bu şarkıyı sahillerde, cafelerde ya da yolculuklarda dinlemenin yanı sıra çalmak isteyenler de, Bir Daha akorları ve şarkı sözlerini araştırıyor. Bu şarkıyı gitar ile çalınarak söylemesi oldukça basit! Aşağıda, Zeynep Bastık'a ait sevilen eser Bir Daha kolay akorları ve şarkı sözleri yer alıyor. Şarkının akor dizilişlerini takip ederek, gitar ile çalabilir ve kolayca seslendirebilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK BİR DAHA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Em               Am         Em                   Am
Zamansızlıktan hiç korkma, güzel şeyler gelsin aklına
Em
Sevgi ne diye sorsalar
Am                       Bm
Aşkı bana anlatsalar inanmam bir dakka

D      Em     D            Em             Em
Durmam sonunda, her şeyi söyledim, buydu hislerim
   D     Em D          Em                 Em
İnatsa yüzüne bunları söyledim, korkum yok yok yok yok yok

x2
Em             Am               Bm     Am      D
Görmeseydim onu keşke bir kez bile üzülmezdim asla
Em             Am              Bm   Am     D
Söyleseydim en azından dur diye      bir daha

Em  Am Bm  Em  Am  Bm
                               Bir daha  x4

Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Lise yıllarında İzmir'de R&B ve Rock üzerine Jackpot aldlı bir müzik grubu olan Zeynep Bastık, aynı dönemde Türkiye'nin İzmir şehrinde sahne alan Murat Dalkılıç ile bir arkadaş tavsiyesi ve yönlendirmesi sayesinde tanışmıştır. İstanbul'a gelip bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak "Lüzumsuz Savaş" isimli şarkısı ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra söz yazarlığını Murat Dalkılıç'ın yaptığı, kendi albümünden çıkış parçası olan "Fırça" şarkısı ile müzik dünyasına profesyonel anlamda adım atmıştır.

Barış Manço Kol Düğmeleri Akor ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Daha Akorları: Zeynep Bastık Bir Daha Akor ve Şarkı Sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA