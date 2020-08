Geç Değil akorları: Bilal Sonses ft. Rozz Kalliope akor ve şarkı sözleri (Kolay ve orijinal ton)

Bilal Sonses'e ait Geç Değil şarkısı birçok müziksever tarafından beğenildi. Bu parçayı piyano, gitar ya da herhangi bir enstruman ile çalmak isteyenler, Bilal Sonses Geç Değil akor ve şarkı sözlerini merak ediyor. Aşağıda, orijinal ton ve kolay akorlar olmak üzere Geç Değil akorları yer almaktadır. Sözler ile birlikte yazılı akorları takip ederek, Geç Değil şarkısını kolayca seslendirebilir, gitar ile çalabilirsiniz.

Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları

BİLAL SONSES GEÇ DEĞİL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am Bugünün yarını var Am Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim Bb Gm Yanına kalır mı kar Bb Gm Am Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil Am Gel beni yak söndürdüysen fırlat Am Roket at, füze at buna sadece ben derim aşk Bb Gm Edemez beni zapt yine gel bana tap Bb Gm Gözüm olmasa bile aç, ruhum sana hiç doymaz Am Yaslan bi sorun varsa bana yaslan beni kırcaksan uzaklaş Am Biz varsak yok kurallar bunu anla Bb Gm Bb Ama bak, doyumsuz bu insanlar umutsuz inananlar Gm Yine olmuş bak olanlar hiç sorma Am Dünlerini yaktın geçtin küllerini ettin teslim Am Yangınlar bana ediyor eşlik ruhumu deldin deştin Bb Gm Bb Bak bu gece yine ay parlak ama kalmadı umudum ah Gm Bana huzur dolu umut dolu O sonsuzluğu anlat x2 Am Söyle napiyim, söyle daha napiyim Yanıyorum alev alev aklım başımda değil Bb Gm Söyle napiyim, söyle daha napiyim Bb Gm Yanıyorum alev alev aklım başımda değil Am Bugünün yarını var Am Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim Bb Gm Yanına kalır mı kar Bb Gm Am Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil Am Sus gönlüm aldırma, bak eksilmez üstümden yangınlar deva bulmam Bb Gm Bb Gm Bak ömrüm ardımda, rüyadayım lütfen uyandırma Am Uyandırma

Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri

BİLAL SONSES KİMDİR?

Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamlayan Sonses turizme olan merakından dolayı "Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'ne" kayıt olmuştur. Lise eğitimini tamamlayan Bilal Sonses daha sonrasında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde" Ön Lisans programı ile 2 yılda eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise "Düzce Üniversitesi'nde" sürdürmeye devam etmektedir.