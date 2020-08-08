Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Geç Değil akorları: Bilal Sonses ft. Rozz Kalliope akor ve şarkı sözleri (Kolay ve orijinal ton)

Geç Değil akorları: ft. ve şarkı sözleri (Kolay ve orijinal ton)

Geç Değil ve şarkı sözleri burada! Son dönemlerin başarılı sanatçısı Bilal Sonses, yeni eserlere imza atmaya devam ediyor. Özellikle Cennetten Çiçek parçasının çıkış yapması ve Mustafa Ceceli ile düetlerinden sonra birçok müziksever tarafından yakından takip edilmeye başlandı.  Sonn çıkan eserleri arasında Geç Değil (ft. ) yer alıyor. Şarkının piyasaya çıkmasının hemen ardından bu parçayı gitar ile çalmak isteyenler, Bilal Sonses Geç Değil akor ve şarkı sözlerini araştırmaya başladı. Bu başlık altında, Geç Değil (ft. Rozz Kalliope) kolay akorları ve şarkı sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 20:36 ABONE OL
Geç Değil akorları: Bilal Sonses ft. Rozz Kalliope akor ve şarkı sözleri Kolay ve orijinal ton

Bilal Sonses'e ait Geç Değil şarkısı birçok müziksever tarafından beğenildi. Bu parçayı piyano, gitar ya da herhangi bir enstruman ile çalmak isteyenler, Bilal Sonses Geç Değil akor ve şarkı sözlerini merak ediyor. Aşağıda, orijinal ton ve kolay akorlar olmak üzere Geç Değil akorları yer almaktadır. Sözler ile birlikte yazılı akorları takip ederek, Geç Değil şarkısını kolayca seslendirebilir, gitar ile çalabilirsiniz.

Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları

BİLAL SONSES GEÇ DEĞİL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am
Bugünün yarını var
Am
Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim
Bb               Gm
Yanına kalır mı kar
                Bb             Gm              Am
Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil

Am
Gel beni yak söndürdüysen fırlat
Am
Roket at, füze at buna sadece ben derim aşk
    Bb                   Gm
Edemez beni zapt yine gel bana tap
       Bb               Gm
Gözüm olmasa bile aç, ruhum sana hiç doymaz

Am
Yaslan bi sorun varsa bana yaslan beni kırcaksan uzaklaş
Am
Biz varsak yok kurallar bunu anla
   Bb                Gm                   Bb
Ama bak, doyumsuz bu insanlar umutsuz inananlar
                               Gm
Yine olmuş bak olanlar hiç sorma

Am
Dünlerini yaktın geçtin küllerini ettin teslim
Am
Yangınlar bana ediyor eşlik ruhumu deldin deştin
Bb                   Gm                      Bb
Bak bu gece yine ay parlak ama kalmadı umudum ah
                 Gm
Bana huzur dolu umut dolu O sonsuzluğu anlat

x2
Am
Söyle napiyim, söyle daha napiyim
Yanıyorum alev alev aklım başımda değil
Bb              Gm
Söyle napiyim, söyle daha napiyim
Bb                   Gm
Yanıyorum alev alev aklım başımda değil

 

Am
Bugünün yarını var
Am
Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim
Bb             Gm
Yanına kalır mı kar
         Bb                  Gm                 Am
Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil

Am
Sus gönlüm aldırma, bak eksilmez üstümden yangınlar deva bulmam
Bb                   Gm       Bb          Gm
Bak ömrüm ardımda, rüyadayım lütfen uyandırma
           Am
Uyandırma
Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri

BİLAL SONSES KİMDİR?

Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamlayan Sonses turizme olan merakından dolayı "Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'ne" kayıt olmuştur. Lise eğitimini tamamlayan Bilal Sonses daha sonrasında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde" Ön Lisans programı ile 2 yılda eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise "Düzce Üniversitesi'nde" sürdürmeye devam etmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geç Değil akorları: Bilal Sonses ft. Rozz Kalliope akor ve şarkı sözleri (Kolay ve orijinal ton)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA